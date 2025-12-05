Κρατερός Κατσούλης: Ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο στην καριέρα μου το «L.A.P.D.»

  • Ο Κρατερός Κατσούλης αναφέρθηκε στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «L.A.P.D.», στην οποία πρωταγωνίστησε τις σεζόν 2008-2010.
  • Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη σειρά «πολύ κρίσιμο σημείο στην καριέρα του», εξηγώντας τους λόγους αυτής της δήλωσης.
  • Όπως ανέφερε, το «L.A.P.D.» του έδωσε την ευκαιρία να κάνει επιτέλους κωμωδία μόνιμα, κάτι που επιθυμούσε καιρό.
Κρατερός Κατσούλης
Τις σεζόν 2008-2010 το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε τον Κρατερό Κατσούλη στην επιτυχημένη αστυνομική κωμική σειρά του MEGA «L.A.P.D.». Κεντρικοί ήρωες του σίριαλ ήταν τρεις αστυνομικοί, ο «Προκόπης», ο «Θωμάς» και ο «Λουκάς».

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής, ο οποίος υποδύθηκε τον «Θωμά», κατά τη διάρκεια της εκπομπής του την Παρασκευή (5/12), έκανε μία αναφορά στην σειρά, την οποία χαρακτήρισε ένα «πολύ κρίσιμο σημείο στην καριέρα του», και εξήγησε τον λόγο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με την σημερινή καλεσμένη του και συνάδελφό του, Φωτεινή Μπαξεβάνη, ο Κρατερός Κατσούλης είπε: «Από όλες αυτές τις πολύ ωραίες συνεργασίες, από όλες αυτές τις ωραίες στιγμές που έχεις ζήσει… Εγώ, ας πούμε, έχω να θυμάμαι σε αυτά τα χρόνια κι έχω ξεχωρίσει κάποιες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τις  θεωρώ όλες σημαντικές.

Αλλά κάποιες, για τους δικούς μου λόγους, όχι κρυφούς, προσωπικούς, και επαγγελματικούς και συγκυριών τις ξεχωρίζω. Εσύ έχεις αντίστοιχα κάποιες τέτοιες στιγμές, χρονιές και συνεργασίες; Που θεωρείς ότι ήταν για σένα εκείνη η στιγμή, εκείνη η φάση, που σου έδωσε κάτι παραπάνω, σε πήγε κάπου αλλού».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός και παρουσιαστής εξήγησε ότι: «Να σου πω ένα παράδειγμα. Για εμένα ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο στην καριέρα μου, στη δουλειά μου, το ”L.A.P.D.”. Γιατί ήταν η φορά που έκανα επιτέλους κωμωδία, μόνιμα κωμωδία. Το πάλευα καιρό και δεν είχα την ευκαιρία! Κάτι τέτοιο εννοώ».

