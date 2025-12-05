Μπέτυ Αρβανίτη για Βασίλη Μπισμπίκη: «Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης – Έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος»

Η Μπέτυ Αρβανίτη συμμετέχει στη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα». Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή (5/12), η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε για τη νέα κινηματογραφική δουλειά της, καθώς και για την συνεργασία της σε αυτή με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις χαρακτήρισε τον συνάδελφό της, ως ένα άνθρωπο που «έχει μια βαθιά ευγένεια».

Αναφερόμενη στη ταινία, η Μπέτυ Αρβανίτη είπε: «Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το αποφασίσω, αλλά είχα κίνητρο, το οποίο ήταν κυρίως ο Γιάννης Οικονομίδης. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον θαυμάζω και αγαπώ. Τρελάθηκα με το σενάριο, μου άρεσε πάρα πολύ. Το σκεφτόμουν περίπου ένα μήνα

Με το ρόλο που ενσαρκώνω υπήρχε μία άλλου τύπου έκθεση που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Θα μπορούσα να την είχα κάνει νεότερη και ξαφνικά την κάνω τώρα. Αυτό ήθελε μία τόλμη».

Σχετικά με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η καταξιωμένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης, είναι πάρα πολύ δοτικός και ουσιαστικός.

Δεν το συζητώ, είναι εξαιρετικός συνεργάτης και πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, η ζωή του είναι ζωή του, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα».