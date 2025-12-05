Μπέτυ Αρβανίτη για Βασίλη Μπισμπίκη: «Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης – Έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος»

Σύνοψη από το

  • Η Μπέτυ Αρβανίτη συμμετέχει στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα», και μίλησε για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Μπισμπίκη.
  • Η καταξιωμένη ηθοποιός χαρακτήρισε τον Βασίλη Μπισμπίκη ως «έναν εξαιρετικό συνεργάτη» και έναν άνθρωπο που «έχει μια βαθιά ευγένεια».
  • Η Αρβανίτη αποκάλυψε πως ο ρόλος της στην ταινία απαιτούσε «μία τόλμη» λόγω της «άλλου τύπου έκθεσης» που δεν είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μπέτυ Αρβανίτη

Η Μπέτυ Αρβανίτη συμμετέχει στη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα». Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή (5/12), η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε για τη νέα κινηματογραφική δουλειά της, καθώς και για την συνεργασία της σε αυτή με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις χαρακτήρισε τον συνάδελφό της, ως ένα άνθρωπο που «έχει μια βαθιά ευγένεια».

Αναφερόμενη στη ταινία, η Μπέτυ Αρβανίτη είπε: «Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το αποφασίσω, αλλά είχα κίνητρο, το οποίο ήταν κυρίως ο Γιάννης Οικονομίδης. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον θαυμάζω και αγαπώ. Τρελάθηκα με το σενάριο, μου άρεσε πάρα πολύ. Το σκεφτόμουν περίπου ένα μήνα

Με το ρόλο που ενσαρκώνω υπήρχε μία άλλου τύπου έκθεση που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Θα μπορούσα να την είχα κάνει νεότερη και ξαφνικά την κάνω τώρα. Αυτό ήθελε μία τόλμη».

Σχετικά με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η καταξιωμένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης, είναι πάρα πολύ δοτικός και ουσιαστικός.

Δεν το συζητώ, είναι εξαιρετικός συνεργάτης και πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, η ζωή του είναι ζωή του, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η χειρότερη στάση ύπνου – Οι γιατροί συνιστούν να τη σταματήσετε αμέσως

ΕΟΠΥΥ: Από μια καταγγελία στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

UBS: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της τράπεζας για την ελληνική οικονομία – Τι λέει για το δημογραφικό

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πότε μπορείτε να κάνε...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:25 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Ηλιάκη: Η εξομολόγηση για την ίωση που την ταλαιπωρεί – «Κυκλοφορώ με μάσκα στο σπίτι, για να μην κολλήσω και τον υπόλοιπο κόσμο»

Η Μαρία Ηλιάκη τις τελευταίες δύο ημέρες δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει με τον Κ...
19:51 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Το στολίδι που έβαλε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της για το μωρό της – ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σε λίγους μήνες θ...
19:12 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Συγκινεί η Άννα Φλωρινιώτη: «Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της απώλειας του πατέρα και του αδελφού μου…»

Η Άννα Φλωρινιώτη μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε αντιμέτωπη με δύο σκληρές απώλειες....
18:10 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα, τα έβαλα με εμένα»

Στο podcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη ήταν καλεσμένη η Νεσχάν Μουλαζίμ. Μιλώντας με ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»