Χριστίνα Μπόμπα: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου – Όταν και αν το κάνω, πιστεύω ότι θα επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μου»

Η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο επεισόδιο του podcast της, μίλησε με τον πλαστικό χειρουργό, Δρ. Πρόδρομο Παπαϊωάννου. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, στη διάρκεια της συζήτησής της με τον γιατρό, εξομολογήθηκε πως σκέφτεται να φτιάξει το στήθος της. Μάλιστα, ανέφερε πως πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα «επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μου».

Μιλώντας με τον πλαστικό χειρουργό, η Χριστίνα Μπόμπα είπε ότι: «Μην ξεχνάμε ότι όλη η αισθητική και όλη η αγάπη… Αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά η αυτοπεποίθησή μας χτίζεται και από το σώμα μας. Όσο και αν πάμε να τα ωραιοποιήσουμε όλα, να μην λέμε τα πράγματα που δεν είναι πολιτικά ορθά, ισχύει. Δεν ισχύει;».

«Δηλαδή εγώ, πραγματικά το σκέφτομαι, ύστερα από μία γέννα και θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου. Και όντως, όταν και αν το κάνω, πιστεύω ότι θα επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μου. Δεν σημαίνει ούτε ότι έχω προβλήματα αυτοπεποίθησης… Είναι ένα και ένα κάνουν δύο», εξομολογήθηκε η influencer και επιχειρηματίας στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Χριστίνα Μπόμπα είναι μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη εδώ και 10 χρόνια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018, ενώ τον Ιούνιο του 2021 γεννήθηκαν οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.