Μαρία Ηλιάκη: Η εξομολόγηση για την ίωση που την ταλαιπωρεί – «Κυκλοφορώ με μάσκα στο σπίτι, για να μην κολλήσω και τον υπόλοιπο κόσμο»

Η Μαρία Ηλιάκη τις τελευταίες δύο ημέρες δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει με τον Κρατερό Κατσούλη. Ο ηθοποιός στην έναρξη του «Νωρίς – Νωρίς» την Πέμπτη (4/12), εξήγησε στους τηλεθεατές πως η συμπαρουσιάστριά του απουσιάζει λόγω μίας μικρής ίωσης.

Το απόγευμα της Παρασκευής (5/12), η Μαρία Ηλιάκη πραγματοποίησε ένα Q&A με τους ακολούθους της στο Instagram, και εκεί αναφέρθηκε στην ίωση που την ταλαιπωρεί και την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, ενώ εξομολογήθηκε πως αισθάνεται λίγο καλύτερα.

Συγκεκριμένα, όταν ακόλουθός της, της έγραψε πως χάθηκε, η παρουσιάστρια απάντησε: «Η αλήθεια είναι πως χάθηκα. Αυτές τις μέρες, με ταλαιπωρεί μία ίωση και είμαι στο σπίτι. Κυκλοφορώ με μάσκα, για να μην κολλήσω και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σήμερα έχω συνέλθει. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει φύγει από το σπίτι και έτσι μπόρεσα και έβγαλα τη μάσκα. Τέλος πάντων, αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ για τις ευχές!».