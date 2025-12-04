Εκτός εκπομπής σήμερα η Μαρία Ηλιάκη – Κατσούλης: «Ευχόμαστε πολλά περαστικά»

  • Η Μαρία Ηλιάκη απουσιάζει σήμερα από την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ.
  • Ο Κρατερός Κατσούλης καλημέρισε μόνος του τους τηλεθεατές και ευχήθηκε περαστικά στη συμπαρουσιάστριά του.
  • Σύμφωνα με τον Κρατερό Κατσούλη, η απουσία οφείλεται σε «κάποια μικρή ίωση» που την κράτησε μακριά από την εκπομπή, αν και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Μαρία Ηλιάκη
Εκτός της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ είναι σήμερα η Μαρία Ηλιάκη.

Ο Κρατερός Κατσούλης καλημέρισε μόνος του τους τηλεθεατές και έστειλε ταυτόχρονα ευχές για περαστικά στη συμπαρουσιάστριά του.

«Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Νωρίς νωρίς. Δεν είναι το Μαράκι μας μαζί, γιατί αιφνιδίως κάποια μικρή ίωση, κάτι όχι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά τόσο ώστε να δυστυχώς να την κρατήσει μακριά μας. Είναι καλά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχόμαστε πολλά πολλά περαστικά, με πολλή πολλή αγάπη γρήγορα και εύκολα», είπε χαρακτηριστικά ο Κρατερός Κατσούλης για τη Μαρία Ηλιάκη κατά την έναρξη της εκπομπής.

