Εκτός εκπομπής σήμερα η Μαρία Ηλιάκη – Κατσούλης: «Ευχόμαστε πολλά περαστικά»

Εκτός της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ είναι σήμερα η Μαρία Ηλιάκη.

Ο Κρατερός Κατσούλης καλημέρισε μόνος του τους τηλεθεατές και έστειλε ταυτόχρονα ευχές για περαστικά στη συμπαρουσιάστριά του.

«Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Νωρίς νωρίς. Δεν είναι το Μαράκι μας μαζί, γιατί αιφνιδίως κάποια μικρή ίωση, κάτι όχι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά τόσο ώστε να δυστυχώς να την κρατήσει μακριά μας. Είναι καλά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχόμαστε πολλά πολλά περαστικά, με πολλή πολλή αγάπη γρήγορα και εύκολα», είπε χαρακτηριστικά ο Κρατερός Κατσούλης για τη Μαρία Ηλιάκη κατά την έναρξη της εκπομπής.

