Πέθανε ο πατέρας της και η παλιά συνέταιρός του θέλει χρήματα από την ασφάλεια ζωής – «Τον μισούσε»

Μαρίνα Σίσκου

timeout

O πατέρας της πέθανε και η παλιά του συνεργάτιδα θέλει χρήματα από την ασφάλεια ζωής του - "μισούσε τον πατέρα μου". Φωτογραφία: Pexels
O πατέρας της πέθανε και η παλιά του συνεργάτιδα θέλει χρήματα από την ασφάλεια ζωής του - "μισούσε τον πατέρα μου". Φωτογραφία: Pexels

Μετά τον θάνατο του πατέρα της φέτος, στις 7 Απριλίου, η TikToker Kendall (@kendall_2696) βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εντελώς απρόσμενη κατάσταση: η πρώην συνεταίρος του πατέρα της διεκδικεί τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής του.

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Ο πατέρας της ζούσε μόνος του και εκείνη την ημέρα, δεν απαντούσε στα μηνύματά της. Η Kendall ανησύχησε σοβαρά και αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι το σπίτι του για να δει τι συνέβαινε.

Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα. Είχε πεθάνει από μια επιπλοκή σχετική με τον διαβήτη. Είχε διαβήτη τύπου 1 και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του είχαν ανέβει εξαιρετικά ψηλά.

Χώρισε με την κοπέλα του όταν αποδείχθηκε πως είναι προικοθήρας – «Με αντιμετώπιζε σαν ΑΤΜ»

«Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε», είπε η Κένταλ. «Δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη, αλλά ήταν απολύτως φρικτό και η χειρότερη στιγμή της ζωής μου» πρόσθεσε.

Η αντιμετώπιση του θανάτου του πατέρα της ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν ανύπαντρος και μεγάλωσε μόνος την ίδια και τον αδελφό της. Ήταν δικηγόρος και τους απέκτησε όταν ήταν στα σαράντα του.

Βγήκαν ραντεβού και εκείνος προσπάθησε να τη βάλει να πληρώσει – «Ήθελε να τεστάρει αν είμαι προικοθήρας»

Η μητέρα τους απουσίαζε, καθώς είχε προβλήματα εθισμού. Δέκα χρόνια πριν πεθάνει ο πατέρας της, είχε μια δικηγορική εταιρεία με μια κυρία η οποία έκτοτε είχε συνταξιοδοτηθεί και είχε μετακομίσει στη Φλόριντα.

Είχαν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής βασικού προσώπου ο ένας για τον άλλον, οπότε αν συνέβαινε κάτι σε έναν από αυτούς, η εταιρεία θα εξακολουθούσε να χρηματοδοτείται.

Το μπέρδεμα με την ασφαλιστική πολιτική

Μετά τη συνταξιοδότηση της συνεταίρου του και τη μετακόμισή της στη Φλόριντα, η παλιά εταιρεία διαλύθηκε και στη θέση της δημιουργήθηκε μια νέα, την οποία διοικούσε αποκλειστικά ο πατέρας της Kendall.

Εκείνος άλλαξε την ασφαλιστική πολιτική, βάζοντας μόνο το δικό του όνομα. Ήταν ο κάτοχος του συμβολαίου και το μοναδικό ασφαλισμένο πρόσωπο.

Πλήρωνε μάλιστα τις μηνιαίες εισφορές από τον προσωπικό του λογαριασμό. Ωστόσο, δεν άλλαξε τον δικαιούχο του ασφαλιστηρίου.

“Μισούσε τον πατέρα μου”

Στα email του έγραφε ότι ήθελε να αλλάξει τον δικαιούχο από την παλιά εταιρεία, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν έγινε ποτέ.

Από τη στιγμή που η παλιά εταιρεία διαλύθηκε και εκείνος και η συνέταιρός του τράβηξαν χωριστούς δρόμους, οι σχέσεις τους είχαν καταλήξει να είναι πολύ άσχημες.

«Μίλησα στη γυναίκα αυτή μετά τον θάνατο του πατέρα μου. Ο μόνος λόγος που το έκανα, ήταν για την ασφάλεια, λόγω αυτού του ζητήματος», είπε η Kendall.

«Και ήταν πέρα για πέρα ξεκάθαρο ότι μισούσε τον πατέρα μου. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο, άρχισα να κλαίω με λυγμούς» είπε.

Ήξερε ότι αυτή η γυναίκα θα διεκδικούσε τα χρήματα της ασφάλειας ζωής έπειτα από εκείνη τη συζήτηση.

Και τώρα η γυναίκα έχει εμφανιστεί και έχει επίσημα δηλώσει ότι δικαιούται τα χρήματα.

Εκείνη είπε ότι ο πατέρας της Kendall τής είχε αφήσει τα χρήματα για να «διορθώσει τα πράγματα» μετά τον τρόπο με τον οποίο είχαν τελειώσει μεταξύ τους.

Όμως δεν είχαν μιλήσει για έξι ή επτά χρόνια πριν από τον θάνατό του, οπότε αυτό δεν είχε κανένα νόημα.

Η Kendall είναι βέβαιη ότι ο μόνος λόγος που ο πατέρας της διατήρησε την ασφάλεια ζωής ήταν για το όφελος των παιδιών του.

«Τώρα, μέσα στο βάθος του πένθους για τον πατέρα μου και ενώ πρέπει να διαχειριστώ την περιουσία του, προσπαθώ να φροντίσω τον αδελφό μου, που δεν είναι δικηγόρος· εγώ είμαι δικηγόρος, οπότε κάνω ό,τι μπορώ για να αποκρούσω τους πάντες και να σώσω κάτι για εμένα και για εκείνον και αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο», είπε η Kendall.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα θεραπευτική επιλογή για τον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

5 σημάδια ότι έχετε παράσιτα στο έντερο – Τι να κάνετε

Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή του – Ποια επιδόματα μπορεί να κατα...

Επίδομα θέρμανσης: Με ποιον τρόπο θερμαίνουν τα σπίτια τους τα νοικοκυριά – Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:00 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τέλος η μοναξιά για 3 ζώδια – Η Σελήνη στους Διδύμους διώχνει τον πόνο και φέρνει θετική ενέργεια

Μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2025, ο πόνος της μοναξιάς τελειώνει για τρία ζώδια. Όταν η Σελήνη βρίσκ...
08:30 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Συνταγή για τα πιο νόστιμα scrabled eggs – Το απλό συστατικό που έχετε σίγουρα στην κουζίνα σας και τα κάνει πιο αφράτα

Το απλό συστατικό για τα πιο αφράτα scrabled eggs που έχετε σίγουρα στην κουζίνα σας. Προσθέτο...
06:15 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις την κατσίκα σε 7 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Δίδυμοι, εξαφανίζονται οι παλιές ανασφάλειες

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»