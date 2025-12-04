Πέθανε ο πατέρας της και η παλιά συνέταιρός του θέλει χρήματα από την ασφάλεια ζωής – «Τον μισούσε»

Μετά τον θάνατο του πατέρα της φέτος, στις 7 Απριλίου, η TikToker Kendall (@kendall_2696) βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εντελώς απρόσμενη κατάσταση: η πρώην συνεταίρος του πατέρα της διεκδικεί τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής του.

Ο πατέρας της ζούσε μόνος του και εκείνη την ημέρα, δεν απαντούσε στα μηνύματά της. Η Kendall ανησύχησε σοβαρά και αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι το σπίτι του για να δει τι συνέβαινε.

Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα. Είχε πεθάνει από μια επιπλοκή σχετική με τον διαβήτη. Είχε διαβήτη τύπου 1 και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του είχαν ανέβει εξαιρετικά ψηλά.

«Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε», είπε η Κένταλ. «Δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη, αλλά ήταν απολύτως φρικτό και η χειρότερη στιγμή της ζωής μου» πρόσθεσε.

Η αντιμετώπιση του θανάτου του πατέρα της ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν ανύπαντρος και μεγάλωσε μόνος την ίδια και τον αδελφό της. Ήταν δικηγόρος και τους απέκτησε όταν ήταν στα σαράντα του.

Η μητέρα τους απουσίαζε, καθώς είχε προβλήματα εθισμού. Δέκα χρόνια πριν πεθάνει ο πατέρας της, είχε μια δικηγορική εταιρεία με μια κυρία η οποία έκτοτε είχε συνταξιοδοτηθεί και είχε μετακομίσει στη Φλόριντα.

Είχαν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής βασικού προσώπου ο ένας για τον άλλον, οπότε αν συνέβαινε κάτι σε έναν από αυτούς, η εταιρεία θα εξακολουθούσε να χρηματοδοτείται.

Το μπέρδεμα με την ασφαλιστική πολιτική

Μετά τη συνταξιοδότηση της συνεταίρου του και τη μετακόμισή της στη Φλόριντα, η παλιά εταιρεία διαλύθηκε και στη θέση της δημιουργήθηκε μια νέα, την οποία διοικούσε αποκλειστικά ο πατέρας της Kendall.

Εκείνος άλλαξε την ασφαλιστική πολιτική, βάζοντας μόνο το δικό του όνομα. Ήταν ο κάτοχος του συμβολαίου και το μοναδικό ασφαλισμένο πρόσωπο.

Πλήρωνε μάλιστα τις μηνιαίες εισφορές από τον προσωπικό του λογαριασμό. Ωστόσο, δεν άλλαξε τον δικαιούχο του ασφαλιστηρίου.

“Μισούσε τον πατέρα μου”

Στα email του έγραφε ότι ήθελε να αλλάξει τον δικαιούχο από την παλιά εταιρεία, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν έγινε ποτέ.

Από τη στιγμή που η παλιά εταιρεία διαλύθηκε και εκείνος και η συνέταιρός του τράβηξαν χωριστούς δρόμους, οι σχέσεις τους είχαν καταλήξει να είναι πολύ άσχημες.

«Μίλησα στη γυναίκα αυτή μετά τον θάνατο του πατέρα μου. Ο μόνος λόγος που το έκανα, ήταν για την ασφάλεια, λόγω αυτού του ζητήματος», είπε η Kendall.

«Και ήταν πέρα για πέρα ξεκάθαρο ότι μισούσε τον πατέρα μου. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο, άρχισα να κλαίω με λυγμούς» είπε.

Ήξερε ότι αυτή η γυναίκα θα διεκδικούσε τα χρήματα της ασφάλειας ζωής έπειτα από εκείνη τη συζήτηση.

Και τώρα η γυναίκα έχει εμφανιστεί και έχει επίσημα δηλώσει ότι δικαιούται τα χρήματα.

Εκείνη είπε ότι ο πατέρας της Kendall τής είχε αφήσει τα χρήματα για να «διορθώσει τα πράγματα» μετά τον τρόπο με τον οποίο είχαν τελειώσει μεταξύ τους.

Όμως δεν είχαν μιλήσει για έξι ή επτά χρόνια πριν από τον θάνατό του, οπότε αυτό δεν είχε κανένα νόημα.

Η Kendall είναι βέβαιη ότι ο μόνος λόγος που ο πατέρας της διατήρησε την ασφάλεια ζωής ήταν για το όφελος των παιδιών του.

«Τώρα, μέσα στο βάθος του πένθους για τον πατέρα μου και ενώ πρέπει να διαχειριστώ την περιουσία του, προσπαθώ να φροντίσω τον αδελφό μου, που δεν είναι δικηγόρος· εγώ είμαι δικηγόρος, οπότε κάνω ό,τι μπορώ για να αποκρούσω τους πάντες και να σώσω κάτι για εμένα και για εκείνον και αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο», είπε η Kendall.