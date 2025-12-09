Χριστίνα Σάλτη: «Έχω παρακολουθήσει σύντροφό μου – Είχα μία υπόνοια ότι μου λέει ψέματα»

  • Η Χριστίνα Σάλτη παραδέχτηκε στην κάμερα του «Happy Day» ότι έχει παρακολουθήσει σύντροφό της στο παρελθόν, καθώς «είχε μία υπόνοια ότι μου λέει ψέματα».
  • Παρόλα αυτά, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως δεν έχει ψάξει ποτέ κινητό, καθώς «φοβάμαι μην δω κάτι που θα με πειράξει, γιατί άμα ψάχνεις, βρίσκεις».
  • Σχετικά με το αν είναι αυστηρή με το ντύσιμό της, η Χριστίνα Σάλτη απάντησε: «Όχι πάντα! …Μπορώ να βγω εύκολα άβαφτη, με φόρμες… Και με παντόφλες βγαίνω».
Χριστίνα Σάλτη
Την Χριστίνα Σάλτη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, σε εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας (8/12). Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Happy Day», και στη διάρκεια των δηλώσεών της παραδέχτηκε πως στο παρελθόν έχει μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσει σύντροφό της, εξηγώντας τον λόγο. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως δεν έχει ψάξει κινητό, καθώς φοβάται ότι μπορεί να δει κάτι που θα την πειράξει.

Σε ερώτηση για το αν είναι αυστηρή με τον εαυτό της, σχετικά με το τι θα φορέσει, η καλλιτέχνις απάντησε: «Όχι πάντα! Πιο πολύ σε σχέση με τη δουλειά, ίσως να ήμουν αυστηρή σε αυτό. Αλλά στη καθημερινότητά μου όχι πάρα πολύ, μπορεί να βγω και πολύ χύμα έξω. Μπορώ να βγω εύκολα άβαφτη, με φόρμες… Και με παντόφλες βγαίνω».

Η Χριστίνα Σάλτη, σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, ανέφερε ότι: «Έχω παρακολουθήσει σύντροφό μου. Είχα μία υπόνοια ότι μου λέει ψέματα και είχα πάει με φίλη μου να δούμε αν είναι το αμάξι κάτω από το σπίτι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά το έχω κάνει. Κινητό δεν έχω ψάξει, είμαι φοβητσιάρα για να το κάνω αυτό. Θα ήθελα. Φοβάμαι μην δω κάτι που θα με πειράξει, γιατί άμα ψάχνεις, βρίσκεις».

