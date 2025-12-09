Δερβένι: Ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών μοίρασε μελομακάρονα στους αγρότες του μπλόκου – Δείτε βίντεο

Μελομακάρονα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους του μπλόκου στο Δερβένι μοίρασε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στους αγώνες τους.

Αγρότες: Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση στον κόμβο της Νίκαιας – Με το… βλέμμα στον αυριανό αποκλεισμό του λιμανιού στον Βόλο

Ο δήμαρχος βρέθηκε στο μπλόκο του Δερβενίου το μεσημέρι της Τρίτης και συνομίλησε με τους αγρότες που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους στο σημείο, ενώ μαζί με μέλη της διοίκησης του δήμου Νεάπολης – Συκεών μοίρασε μελομακάρονα στους διαδηλωτές και υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι ο αγροτικός κόσμος πρέπει να στηριχθεί έμπρακτα από την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι αγρότες έκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την Εγνατία Οδό στο ύψος του Δερβενίου, τονίζοντας πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν λάβουν απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Στο σημείο βρέθηκαν για συμπαράσταση και διανομείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προσέφεραν στους αγρότες εμφιαλωμένα νερά και τρόφιμα.

Δείτε βίντεο του karfitsa.gr:

 

Φωτό από karfitsa

