Οι περιουσίες των Γάλλων αυξήθηκαν κατά 9% τα τελευταία 10 χρόνια

  • Οι περιουσίες των Γάλλων σημείωσαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μέση αύξηση της τάξης του 9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
  • Η μέση περιουσία των γαλλικών νοικοκυριών ανήλθε το 2024 στα 374.900 ευρώ, με το 61% να αφορά την ακίνητη περιουσία και το 22% χρηματοοικονομικά προϊόντα.
  • Ωστόσο, το 46% των νοικοκυριών της χώρας έχει δάνεια να ξεπληρώσει, εκ των οποίων τα μισά υπερβαίνουν τα 49.200 ευρώ.
Παρίσι Γαλλία
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι περιουσίες των Γάλλων σημείωσαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μέση αύξηση της τάξης του 9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η μέση περιουσία των γαλλικών νοικοκυριών ανήλθε το 2024 στα 374.900 ευρώ, με το 61% να αφορά την ακίνητη περιουσία και το 22% χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Επίσης ο ένας στους δύο Γάλλους διέθετε το 2024 περιουσία μεγαλύτερη των 205.000 ευρώ, ήτοι αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού.

Ωστόσο σύμφωνα με τη γαλλική Στατιστική Υπηρεσία το 46% των νοικοκυριών της χώρας έχει δάνεια να ξεπληρώσει εκ των οποίων τα μισά υπερβαίνουν τα 49.200 ευρώ.

