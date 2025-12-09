Παγκόσμιο φαινόμενο: Σκακιστής 3 ετών έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κέρδισε επίσημη βαθμολογία FIDE

Λέγεται Σαρβάγια Σινγκ Κουσβάχα, είναι μόλις 3 ετών, επτά μηνών και 20 ημερών και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του σκακιού που κέρδισε επίσημη βαθμολογία FIDE (το διεθνές διοικητικό όργανο του σκακιού).

Γεννημένος το 2022, στην πόλη Σαγκάρ στην κεντρική ινδική πολιτεία Μάντχια Πράντεχ, ο Κουσβάχα έχει αξιολογηθεί από την FIDE, η οποία απαιτεί από έναν παίκτη να σκοράρει πόντους εναντίον τουλάχιστον πέντε αντιπάλων με βαθμολογία σε επίσημα αγωνίσματα.

Η πρώτη βαθμολογία του, όπως αναφέρει σχετικά το The Athletic, 1572, είναι σημαντικά πάνω από την ελάχιστη βαθμολογία των 1.400, έχοντας κερδίσει πέντε από τους οκτώ αγώνες του με βαθμολογία. Όπως περιγράφεται λεπτομερώς από το chess.com, οι νίκες του έχουν έρθει εναντίον ενός 22χρονου, ενός 29χρονου και εντός 20χρονου αντιπάλου, με βαθμολογίες FIDE 1542, 1559 και 1696, αντίστοιχα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο Σαρβάγια έσπασε το ρεκόρ που κατείχε ένα άλλο παιδί από την Ινδία, ο Ανίχ Σαρκάρ, ο οποίος το σημείωσε σε ηλικία τριών ετών, οκτώ μηνών και 19 ημερών, τον Νοέμβριο του 2024.

«Τον ωθήσαμε στο σκάκι πέρυσι επειδή παρατηρήσαμε ότι το μυαλό του ήταν σαν σφουγγάρι και μάζευε τα πράγματα πολύ γρήγορα. Σε μια εβδομάδα που μάθαινε σκάκι, μπορούσε να ονομάσει όλα τα πιόνια με ακρίβεια», δήλωσε ο πατέρας του, Σιντχαρτ Σινγκ, στην εφημερίδα The Indian Express.

Δήλωσε επίσης στο ινδικό ειδησεογραφικό κανάλι ETV Bharat: «Είναι θέμα μεγάλης υπερηφάνειας και τιμής για εμάς που ο γιος μας έγινε ο νεότερος σκακιστής στον κόσμο που πέτυχε αξιολόγηση FIDE.

Έμαθε τους κανόνες και τις κινήσεις του σκακιού τόσο γρήγορα που νιώσαμε ότι έπρεπε να τον εκπαιδεύσουμε περαιτέρω στο σκάκι. Προσλάβαμε έναν προπονητή και κανονίσαμε για προσωπικά μαθήματα. Έπαιζε σκάκι για περίπου έξι ώρες την ημέρα και μετά έγινε ειδικός.»

Η μητέρα του, Νέχα Σινγκ Κουσβάχα, είπε: «Όποιο κι αν είναι το επίτευγμα του, θα ήταν καλό για εμάς. Το αν τα όνειρά μας θα γίνουν πραγματικότητα ή όχι εξαρτάται από τη σκληρή δουλειά και τη χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει ευλογήσει το παιδί μας».