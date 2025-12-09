Αγρότες: Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση στον κόμβο της Νίκαιας – Με το… βλέμμα στον αυριανό αποκλεισμό του λιμανιού στον Βόλο

Στο αρχηγείο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση νωρίτερα προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματά τους. Οι Λαρισαίοι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συνδράμουν τους συναδέλφους τους στον Βόλο, στον αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης.

Στις 8 το πρωί της Τετάρτης στον κόμβο του Πλατυκάμπου, θα συναντηθούν από τα μπλόκα του Ε65 στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και θα ακολουθήσει πορεία προς τον Βόλο, όπου θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού. Στη συνέλευσή τους εξετάστηκε ο τρόπος προετοιμασίας της πορείας τους.

«Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, ας έρθουν να μας συλλάβουν, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται», είπαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Νίκαια, Όπως σημειώνεται, όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα την στάση που θα τηρήσουν στο εξής. Αυτή, όπως λένε, εξαρτάται από τη στάση της κυβέρνησης.

Την Παρασκευή οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προγραμματίζουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών της Θεσσαλίας.