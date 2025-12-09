Αγρότες: Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση στον κόμβο της Νίκαιας – Με το… βλέμμα στον αυριανό αποκλεισμό του λιμανιού στον Βόλο

  • Οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, με τους Λαρισαίους αγρότες να συνδράμουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη.
  • Στις 8 το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 θα συναντηθούν στον Πλατύκαμπο για πορεία προς τον Βόλο, δηλώνοντας πως «το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται».
  • Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Νίκαια, όπου θα καθοριστεί η περαιτέρω στάση τους, η οποία εξαρτάται από τη στάση της κυβέρνησης.
Στο αρχηγείο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση νωρίτερα προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματά τους. Οι Λαρισαίοι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συνδράμουν τους συναδέλφους τους στον Βόλο, στον αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης.

Στις 8 το πρωί της Τετάρτης στον κόμβο του Πλατυκάμπου, θα συναντηθούν από τα μπλόκα του Ε65 στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και θα ακολουθήσει πορεία προς τον Βόλο, όπου θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού. Στη συνέλευσή τους εξετάστηκε ο τρόπος προετοιμασίας της πορείας τους.

«Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, ας έρθουν να μας συλλάβουν, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται», είπαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Νίκαια, Όπως σημειώνεται, όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα την στάση που θα τηρήσουν στο εξής. Αυτή, όπως λένε, εξαρτάται από τη στάση της κυβέρνησης.

Την Παρασκευή οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προγραμματίζουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών της Θεσσαλίας.

22:12 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

