Ύπνος: Χειρουργός καρκίνου με 22 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει την συνήθεια που καταστρέφει σιωπηλά το ανοσοποιητικό σας

  Μια καθημερινή συνήθεια, όπως το ξενύχτι με σκρολάρισμα στο κινητό ή παρακολούθηση σειρών, μπορεί να υπονομεύει σοβαρά το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αυτό ακυρώνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνας του οργανισμού.
  Ο χειρουργός καρκίνου Dr Tarang Krishna επισημαίνει ότι «ο ποιοτικός ύπνος είναι το πραγματικό «κλειδί» για ισχυρή άμυνα του οργανισμού». Η έλλειψη ύπνου αποδυναμώνει το σώμα και αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών.
  Ο σωστός και ποιοτικός ύπνος επιτρέπει στη μελατονίνη να λειτουργήσει, «επαναφορτίζοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνοντας τη φλεγμονή. Για αυτό, ο ειδικός συστήνει σταθερό ωράριο και αποφυγή οθονών πριν τον ύπνο.
Πολλοί από εμάς προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας με βιταμίνες, σωστή διατροφή και άσκηση, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι μια καθημερινή συνήθεια μπορεί να ακυρώνει όλες αυτές τις προσπάθειες. Σύμφωνα με ειδικό χειρουργό καρκίνου με πολυετή εμπειρία, αυτό το φαινομενικά αθώο μοτίβο ζωής επηρεάζει σιωπηλά την άμυνα του οργανισμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο ασθενειών και χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Ύπνος: Ορθοπεδικός προτείνει να σταματήσετε μία συνήθεια για καλύτερη στάση του σώματος και προστασία της επιδερμίδας

Η συνήθεια που καταστρέφει το ανοσοποιητικό σας, σύμφωνα με ειδικό

Μήπως ξενυχτάτε σκρολάροντας στο κινητό ή βλέπετε σειρές μέχρι τις 2 τα ξημερώματα; Αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια μπορεί να υπονομεύει σοβαρά το ανοσοποιητικό σου σύστημα, χωρίς καν να το καταλαβαίνετε.

Ο χειρουργός καρκίνου Dr Tarang Krishna, επιστημονικός διευθυντής του Cancer Healer Centre και γιατρός με περισσότερα από 22 χρόνια εμπειρίας, τονίζει ότι ο ποιοτικός ύπνος είναι το πραγματικό «κλειδί» για ισχυρή άμυνα του οργανισμού. Σε ανάρτησή του στο Instagram, εξηγεί γιατί η έλλειψη ύπνου αποδυναμώνει το σώμα και αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών.

Ύπνος: Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει ότι μια συνήθεια είναι ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας

Γιατί ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός για το ανοσοποιητικό

«Ξέρετε ποιο είναι το κλειδί για ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα; Ο ύπνος», εξηγεί ο Dr Krishna. «Ο κακός ύπνος αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού. Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, το σώμα γίνεται πιο ευάλωτο στην κόπωση, τον διαβήτη, τα αυτοάνοσα νοσήματα και πολλές άλλες ασθένειες».

Όπως επισημαίνει, ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει από τη φύση του μηχανισμούς αυτοΐασης. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν τους αξιοποιούμε σωστά, επειδή κατά τις βραδινές ώρες είμαστε προσκολλημένοι στις οθόνες των κινητών μας. «Για να μειωθεί η φλεγμονή στο σώμα, είναι απαραίτητος ο σωστός και ποιοτικός ύπνος», τονίζει.

Πώς ο ύπνος «φορτίζει» το ανοσοποιητικό σύστημα

Ο Dr Krishna εξηγεί και τον επιστημονικό μηχανισμό πίσω από αυτό: «Όταν μένουμε ξύπνιοι μέχρι αργά, η μελατονίνη —η ορμόνη του ύπνου— δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει. Έτσι, το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν προλαβαίνει να “επαναφορτιστεί”».

Η μελατονίνη δεν ρυθμίζει μόνο τον ύπνο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της φλεγμονής και στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.

Το μυστικό για δυνατό ανοσοποιητικό: σταθερός και ποιοτικός ύπνος

Σύμφωνα με τον ειδικό, για να ενισχύσουμε πραγματικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε:

  • σταθερό ωράριο ύπνου
  • αδιάκοπο και ποιοτικό ύπνο
  • αποφυγή οθονών πριν από τον ύπνο

«Το σώμα χρειάζεται χρόνο για να επουλωθεί, να ανανεωθεί και να χτίσει ισχυρή άμυνα απέναντι σε ασθένειες — και αυτό γίνεται μόνο μέσω του σωστού ύπνου», καταλήγει.

