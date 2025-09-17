Ύπνος: Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει ότι μια συνήθεια είναι ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας

Μια νευροεπιστήμονας ισχυρίζεται ότι μία κοινή συνήθεια είναι ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Μάθετε γιατί το μυαλό σας είναι ιδιαίτερα ευάλωτο τις πρώτες πρωινές ώρες και πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συνήθεια για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας, τη συγκέντρωση και τη συνολική σας ευεξία.

Η καθημερινή συνήθεια που σαμποτάρει το πρωινό ξύπνημα

Σύμφωνα με τη νευροεπιστήμονα και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Dr. Wendy Suzuki, ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας είναι να τσεκάρετε το κινητό σας τηλέφωνο αμέσως μόλις ξυπνήσετε.

Η ειδικός εξηγεί ότι οι πρώτες στιγμές μετά το ξύπνημα είναι κρίσιμες, επειδή ο εγκέφαλός μας βρίσκεται σε μια κατάσταση που αποκαλεί «κορυφαίο νευροπλαστικό τρόπο». Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο και έτοιμο να απορροφήσει πληροφορίες και να διαμορφωθεί με βάση τα ερεθίσματα που λαμβάνει. «Εάν η πρώτη σας κίνηση το πρωί είναι να τσεκάρετε το τηλέφωνό σας, ο εγκέφαλός σας χάνει το πιο ισχυρό του παράθυρο της ημέρας», δηλώνει η Dr. Suzuki.

Όταν κοιμόμαστε, η ντοπαμίνη – η χημική ουσία που μας κάνει να νιώθουμε καλά – επαναφορτίζεται. Μόλις ξυπνήσουμε, τα επίπεδα της ντοπαμίνης και της κορτιζόλης (ορμόνης του στρες) είναι φυσικά σε υψηλά επίπεδα, παρέχοντάς μας ώθηση, κίνητρο και δημιουργικότητα. Ωστόσο, η ενασχόληση με οθόνες νωρίς το πρωί μπορεί να εκτροχιάσει αυτή τη φυσική διαδικασία.

Πώς να ξεκινάτε την μέρα σας με ηρεμία και θετική ενέργεια

Η νευροεπιστήμονας προτείνει ένα απλό πείραμα για να βελτιώσετε την πρωινή σας ρουτίνα: «Για τα επόμενα πέντε πρωινά, καθυστερήστε τη χρήση οθονών για μόλις 20 λεπτά. Αντ’ αυτού, κάντε διατάσεις. Σημειώστε τρία πράγματα στα οποία θέλετε να εστιάσετε ή απλώς καθίστε να πιείτε τον καφέ σας. Παρακολουθήστε τι συμβαίνει όταν δίνετε χώρο στον εγκέφαλό να σας καθοδηγήσει».

Αυτή η πρακτική μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ηρεμία, συγκέντρωση και θετική ενέργεια, χωρίς την υπερφόρτωση πληροφοριών που προκαλεί το κινητό τηλέφωνο.

Η επίδραση των οθονών στον ύπνο και την ψυχική υγεία

Πέρα από την πρωινή ρουτίνα, η χρήση οθονών αργά το βράδυ, επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου. Σύμφωνα με μελέτες, η έκθεση στο μπλε φως των συσκευών καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που είναι απαραίτητη για τον ύπνο.

Η ειδικός ύπνου Rosey Davidson από την Just Chill Baby Sleep τονίζει: «Για να βελτιώσετε τον ύπνο και την ψυχική σας υγεία, καθιερώστε μια ρουτίνα ύπνου που περιορίζει τον χρόνο που περνάτε μπροστά σε οθόνες πριν από τον ύπνο».

Τόσο η πρωινή όσο και η βραδινή χρήση του κινητού επηρεάζουν τη διάθεσή και την ευεξία σας. Αποσυνδεθείτε από τις συσκευές ώστε να δώσετε στον εγκέφαλό σας τον χώρο που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά.