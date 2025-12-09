Ζωγράφου: «Μου φώναζε χτύπα με, ρε, χτύπα…» – Οι στιγμές τρόμου που έζησε ο οδηγός του λεωφορείου που ξυλοκοπήθηκε για… ένα φλας

Την ώρα που οι αστυνομικοί αναζητούν τον οδηγό ΙΧ που επιτέθηκε και χτύπησε τον οδηγό αστικού λεωφορείου στου Ζωγράφου, συνάδελφοί του μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Περιέγραψαν τι ακριβώς συνέβη αλλά και πόσο άγρια χτυπήθηκε το θύμα. Αφορμή υπήρξε ένα φλας που δεν έβγαλε ο 39χρονος, ενώ έστριβε το μεγάλο όχημα.

“Ο λόγος ήταν ότι δεν έβγαλε φλας, η αφορμή ήταν και το ξεκίνημα αυτής της διαμάχης, με αποτέλεσμα να συμπλακούν οι δύο οδηγοί και ο οδηγός του λεωφορείου να είναι αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ”, αναφέρει ο Λεωνίδας Σκουλός, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Όλα έγιναν σε μία στάση, όταν το λεωφορείο σταμάτησε για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό. Ο οδηγός του ΙΧ σταμάτησε δίπλα κι άρχισε να φωνάζει και να τον βρίζει.

“Με έβριζε συνεχώς. Φώναζε να κατέβω, το έκανα για να τον ηρεμήσω, αλλά εκείνος συνέχιζε να με βρίζει. Κάποια στιγμή βρήκε την ευκαιρία να με χτυπήσει στο πρόσωπο και να μου φωνάζει χτύπα με ρε, χτύπα με. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε” υποστηρίζει ο οδηγός του λεωφορείου, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα.

Ο Λεωνίδας Σκουλός μίλησε μαζί του ενώ ο οδηγός ήταν στο ΚΑΤ και περίμενε να τον δει πλαστικός χειρουργός.

Έχει σπάσει ένα δόντι και σκίστηκε και το φρύδι του.

Δείτε το βίντεο: