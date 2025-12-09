Ζωγράφου: «Μου φώναζε χτύπα με, ρε, χτύπα…» – Οι στιγμές τρόμου που έζησε ο οδηγός του λεωφορείου που ξυλοκοπήθηκε για… ένα φλας

Σύνοψη από το

  • Οδηγός αστικού λεωφορείου δέχτηκε άγρια επίθεση και ξυλοδαρμό στου Ζωγράφου από οδηγό ΙΧ, με αφορμή ένα φλας που δεν έβγαλε. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη.
  • Το περιστατικό συνέβη σε στάση, όταν ο οδηγός του ΙΧ σταμάτησε δίπλα και άρχισε να βρίζει τον οδηγό του λεωφορείου. «Κάποια στιγμή βρήκε την ευκαιρία να με χτυπήσει στο πρόσωπο και να μου φωνάζει χτύπα με ρε, χτύπα με,» δήλωσε ο οδηγός του λεωφορείου.
  • Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα. Έχει σπάσει ένα δόντι του και σκίστηκε και το φρύδι του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Την ώρα που οι αστυνομικοί αναζητούν τον οδηγό ΙΧ που επιτέθηκε και χτύπησε τον οδηγό αστικού λεωφορείου στου Ζωγράφου, συνάδελφοί του μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Περιέγραψαν τι ακριβώς συνέβη αλλά και πόσο άγρια χτυπήθηκε το θύμα. Αφορμή υπήρξε ένα φλας που δεν έβγαλε ο 39χρονος, ενώ έστριβε το μεγάλο όχημα.

“Ο λόγος ήταν ότι δεν έβγαλε φλας, η αφορμή ήταν και το ξεκίνημα αυτής της διαμάχης, με αποτέλεσμα να συμπλακούν οι δύο οδηγοί και ο οδηγός του λεωφορείου να είναι αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ”, αναφέρει ο Λεωνίδας Σκουλός, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Όλα έγιναν σε μία στάση, όταν το λεωφορείο σταμάτησε για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό. Ο οδηγός του ΙΧ σταμάτησε δίπλα κι άρχισε να φωνάζει και να τον βρίζει.

“Με έβριζε συνεχώς. Φώναζε να κατέβω, το έκανα για να τον ηρεμήσω, αλλά εκείνος συνέχιζε να με βρίζει. Κάποια στιγμή βρήκε την ευκαιρία να με χτυπήσει στο πρόσωπο και να μου φωνάζει χτύπα με ρε, χτύπα με. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε” υποστηρίζει ο οδηγός του λεωφορείου, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα.

Ο Λεωνίδας Σκουλός μίλησε μαζί του ενώ ο οδηγός ήταν στο ΚΑΤ και περίμενε να τον δει πλαστικός χειρουργός.

Έχει σπάσει ένα δόντι και σκίστηκε και το φρύδι του.

Δείτε το βίντεο:

