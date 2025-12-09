Ηράκλειο: Παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες που έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για σειρά αιτημάτων, μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο, λίγο πριν από τις 11 το πρωί, αφού πρώτα έλαβαν απόφαση να απομακρυνθούν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις έχουν εκφράσει την πρόθεση όχι μόνο να παραμείνουν όλη τη νύχτα στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που τελεί υπό κατάληψη, αλλά και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες, ίσως με διαμαρτυρίες και σε άλλα σημεία, που θα αποφασίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.