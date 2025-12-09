Ηράκλειο: Παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νησιού παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.
  • Οι αγρότες μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο, λίγο πριν τις έντεκα το πρωί, αφού πρώτα έλαβαν απόφαση να απομακρυνθούν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου.
  • Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις έχουν εκφράσει την πρόθεση όχι μόνο να παραμείνουν όλη τη νύχτα στο κτίριο, αλλά και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Αγρότες: Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση στον κόμβο της Νίκαιας – Με το… βλέμμα στον αυριανό αποκλεισμό του λιμανιού στον Βόλο

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες που έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για σειρά αιτημάτων, μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο, λίγο πριν από τις 11 το πρωί, αφού πρώτα έλαβαν απόφαση να απομακρυνθούν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις έχουν εκφράσει την πρόθεση όχι μόνο να παραμείνουν όλη τη νύχτα στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που τελεί υπό κατάληψη, αλλά και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες, ίσως με διαμαρτυρίες και σε άλλα σημεία, που θα αποφασίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

 

 

