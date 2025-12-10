Κιλιάν Εμπαπέ: «Απειλεί» ένα από τα αγαπημένα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το να φοράς τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League μοιάζει να δίνει φτερά σε κάθε επιθετικό. Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς οι αριθμοί του στη φετινή διοργάνωση δείχνουν πως διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει καταφέρει να σημειώσει εννέα γκολ σε πέντε αγωνιστικές, έχοντας μέσο όρο σχεδόν δύο γκολ ανά παιχνίδι, επίδοση που δεν έχει πετύχει ποτέ ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι επιδόσεις του θυμίζουν εποχές Κριστιάνο Ρονάλντο, του ποδοσφαιριστή που κατέχει το ρεκόρ σκοραρίσματος στο Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ.

Ο Πορτογάλος θρύλος είχε καταφέρει τη σεζόν 2013/14 να σημειώσει 17 γκολ σε 13 αγώνες, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση του τροπαίου. Στον τελικό απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, είχε σκοράρει το τελευταίο γκολ του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 στην παράταση. Από τότε, κάθε φορά που παίκτης της Ρεάλ αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, η «Βασίλισσα» καταλήγει να σηκώνει και το κύπελλο.

Ο Κριστιάνο βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση των κορυφαίων επιδόσεων με 16 γκολ τη σεζόν 2015/16, χρονιά κατά την οποία η Ρεάλ αναδείχθηκε και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Την τρίτη θέση μοιράζονται ο ίδιος με τον Καρίμ Μπενζεμά, αφού ο Ρονάλντο πέτυχε 15 γκολ το 2017/18, ενώ ο Γάλλος επιθετικός επανέλαβε το ίδιο νούμερο το 2021/22, οδηγώντας κι εκείνος τους Μαδριλένους στην κορυφή.

Ο Εμπαπέ, που φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο, έχει μπροστά του αρκετές ευκαιρίες για να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το ρεκόρ του Ρονάλντο. Με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, που μοιάζει περισσότερο με πρωτάθλημα, υπάρχουν δύο επιπλέον αγώνες στη φάση των ομίλων και άλλοι δύο αν η ομάδα χρειαστεί να περάσει από τη φάση των 16. Έτσι, ο χρόνος και οι πιθανότητες είναι με το μέρος του.

Όπως φαίνεται, όσο περισσότερο αγωνίζεται ο Εμπαπέ με τα «λευκά», τόσο περισσότερο δυναμώνουν και οι ελπίδες της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.