Ηλεία: Εξαφανίστηκε ο 62χρονος Βασίλης, από τα Κρέστενα – Συναγερμός στις Αρχές

Ένας 62χρονος άνδρας αγνοείται από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στα Κρέστενα Ηλείας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει ανακοίνωση για την εξαφάνισή του. Ο οργανισμός ενημερώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου και, ύστερα από αίτημα των συγγενών του, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Για τον εντοπισμό του έχει κινητοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του «Χαμόγελου του Παιδιού», η οποία επιχειρεί στην περιοχή με ειδικό εξοπλισμό. Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχουν η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και Πύργου, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Αστυνομικές Αρχές της περιοχής.

Ο αγνοούμενος ονομάζεται Γιαννόπουλος Βασίλειος, έχει ύψος 1,64 μ., κανονική σωματοδομή, μαύρα με γκρι μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε άσπρο μπουφάν, ανοιχτόχρωμη μπλούζα, μπλε τζιν παντελόνι και μαύρα μποτάκια.

Όποιος γνωρίζει κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

