Ιουλία Καλλιμάνη για τα «γαλλικά» στον θαμώνα: «Εκείνη τη μέρα είχα κάνει εξομολόγηση και με περιτριγύριζε ο “άλλος”»

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Ιουλία Καλλιμάνη, όπου αναφέρθηκε ανοιχτά στο περιστατικό έντασης με θαμώνα, κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής της. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως το συμβάν την επηρέασε βαθιά, τόσο συναισθηματικά όσο και ψυχολογικά, για αρκετές ημέρες.

Η ίδια τόνισε πως το σκηνικό τη σημάδεψε και την έκανε να αναρωτηθεί για τη δική της αντίδραση. «Ξέρεις τι, Γρηγόρη μου… εγώ στεναχωρήθηκα ίσως περισσότερο από το παιδί. Μπορεί αυτός την επόμενη μέρα να το πέρναγε και στο ντούκου. Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν μετανιώνω γενικά στη ζωή μου, αλλά ήταν κακιά στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ένιωσε τύψεις για την ένταση. «Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ για το παιδί την επόμενη μέρα, που λέω “μήπως ήσουν λίγο υπερβολική; Μήπως το παράκανες λίγο;”. Έγινε όμως. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε θέλω να απολογηθώ. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη. Θα το αντιμετώπιζα πολύ διαφορετικά. Ήταν μια κακιά στιγμή, τελειώσαμε».

Η Ιουλία Καλλιμάνη εξομολογήθηκε πως πέρασε δύσκολες στιγμές μετά το περιστατικό και αναζήτησε πνευματική στήριξη, προσπαθώντας να βρει εσωτερική γαλήνη μέσα από την πίστη της. Όπως είπε: «Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, πήγα και εξομολογήθηκα και κράτησα αυτό: αφού ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο μου έγινε. Το παίρνω σαν δώρο για μένα». Υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη δοκιμασία ήταν ένα μάθημα ζωής για την ίδια. «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, μπορεί να με σχολίασαν αρνητικά, αλλά για κάποιο λόγο μου το ’φερε ο Θεός αυτό, σαν δοκιμασία. Συνδέομαι πάρα πολύ με όλες τις καταστάσεις, τα παίρνω όλα μέσα μου, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε όλα. Μίλησα με το γέροντά μου, εξομολογήθηκα, όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ».

