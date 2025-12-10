Νίκη Λάμη: «Έχω απιστήσει και υπέφερα περισσότερο από όταν το έκαναν σε εμένα»

Νίκη Λάμη: «Έχω απιστήσει και υπέφερα περισσότερο από όταν το έκαναν σε εμένα»

Η Νίκη Λάμη βρέθηκε καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα το βράδυ της Τρίτης και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την απιστία, τα προσωπικά της βιώματα, τα συναισθήματα που βίωσε και τα όρια που έχει θέσει στις σχέσεις της.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχει υπάρξει άπιστη στο παρελθόν, περιγράφοντας τη συγκεκριμένη εμπειρία ως κάτι βαθιά επώδυνο. «Δεν είμαι σίγουρη ότι δεν με έχουν απατήσει. Αυτό δεν έχω, το ένζυμο, αυτό μου λείπει. Θεωρώ ότι το πλήγωμα από αυτό, και σου το λέω και σαν μια γυναίκα που το ’χω κάνει, είναι φρικαλέο. Καθόλου μια χαρά δεν ήμουνα, υπέφερα πιο πολύ ακόμα. Υπέφερα δεκαοχτώ φορές, γι’ αυτό σταμάτησα να το κάνω. Δηλαδή πας να κάνεις κάτι που υποτίθεται ότι θα είναι μια ευχαρίστηση, αλλά είναι φρικτό», παραδέχτηκε η ίδια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως πλέον έχει επιλέξει να μην μπαίνει σε τέτοιες καταστάσεις. «Μετά αποφάσισα ότι καθόλου δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και ότι αν συμβεί στον άλλον, ούτε να με προστατέψει και να μη μου το πει, ούτε τίποτα, να φύγει ήσυχος και όμορφα. Εγώ καθόλου δεν θέλω να μου το λένε. Μόνο αν με βλέπουν να ’μαι χάλια και να συνεχίζω, εκεί θέλω να ’ρθουν και να μου ρίξουν κλώτσο. Αν με βλέπουν καλά, να μ’ αφήσουν εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η Νίκη Λάμη μίλησε επίσης για πλευρές του εαυτού της που δεν αποκαλύπτει συχνά. Όπως εξήγησε, από μικρή ήταν εσωστρεφής, προτιμούσε τη μοναχικότητα και δεν την απασχολούσε ιδιαίτερα ο τρόπος που τη βλέπουν οι άλλοι. «Μόνη μου έμενα, δεν με ακουμπούσε αυτό το πράγμα, δεν με άγγιζε το πώς με προσέγγιζε ο κόσμος. Όταν άρχισα να το συναισθάνομαι, βγήκε και πιο έντονα προς τα έξω. Αυτό που με αφορά είναι να απολαμβάνω αυτά που μου συμβαίνουν», τόνισε.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμα ότι έχει μια τεχνική δυσκολία με τον έλεγχο, ιδιαίτερα όταν αυτός στρέφεται προς τον εαυτό της. «Είμαι ελεγκτική με τον εαυτό μου τεχνικά. Δεν θέλω να το κάνω, γιατί όταν μου το κάνουν εκνευρίζομαι», είπε με χαμόγελο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έντονη αυτοκριτική που την ταλαιπωρούσε για χρόνια: «Άργησα πολύ να ξεκολλήσω από το ότι εγώ φταίω για ό,τι συμβαίνει… για την τρύπα του όζοντος…».

Κλείνοντας, μοιράστηκε μια από τις πιο αγαπημένες της συνήθειες, αποκαλύπτοντας με χιούμορ πως δεν χάνει ευκαιρία να επισκεφθεί τη λαϊκή αγορά. «Τρελαίνομαι να πηγαίνω στη λαϊκή αγορά. Ξέρουν ότι είμαι ηθοποιός και είναι το ατού μου για να μου δίνουν τα καλύτερα προϊόντα. Είμαι η βασίλισσα της λαϊκής αγοράς!», ανέφερε γελώντας.

