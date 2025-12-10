Γαλλία: Άνοδος 9% στις περιουσίες των Γάλλων την τελευταία δεκαετία

Οι Γάλλοι βλέπουν την τελευταία δεκαετία τις περιουσίες τους να ενισχύονται σημαντικά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η αύξηση υπολογίζεται σε περίπου 9%, γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης πολλών νοικοκυριών στη χώρα.

Η μέση καθαρή αξία των γαλλικών νοικοκυριών το 2024 έφτασε τα 374.900 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιουσίας, περίπου 61%, να αφορά ακίνητα. Ένα ακόμη 22% προέρχεται από χρηματοοικονομικές επενδύσεις, όπως καταθέσεις και μετοχές, δείχνοντας πως μεγάλο κομμάτι των πολιτών επιλέγει να επενδύει τα χρήματά του.

Την ίδια χρονιά, ένας στους δύο Γάλλους διέθετε περιουσία άνω των 205.000 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό. Παρά τη συνολική άνοδο, ωστόσο, σχεδόν το 46% των νοικοκυριών έχει ακόμη ενεργά δάνεια, με τα μισά από αυτά να ξεπερνούν τις 49.200 ευρώ.