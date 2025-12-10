Γαλλία: Άνοδος 9% στις περιουσίες των Γάλλων την τελευταία δεκαετία

Σύνοψη από το

  • Οι Γάλλοι είδαν τις περιουσίες τους να ενισχύονται σημαντικά την τελευταία δεκαετία, με αύξηση περίπου 9%, σύμφωνα με τη γαλλική Στατιστική Υπηρεσία.
  • Η μέση καθαρή αξία των γαλλικών νοικοκυριών το 2024 έφτασε τα 374.900 ευρώ, με το 61% να αφορά ακίνητα και ένα 22% να προέρχεται από χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
  • Ένας στους δύο Γάλλους διέθετε περιουσία άνω των 205.000 ευρώ, αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, ενώ σχεδόν το 46% των νοικοκυριών έχει ακόμη ενεργά δάνεια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

περιουσίες, Γαλλία

Οι Γάλλοι βλέπουν την τελευταία δεκαετία τις περιουσίες τους να ενισχύονται σημαντικά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η αύξηση υπολογίζεται σε περίπου 9%, γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης πολλών νοικοκυριών στη χώρα.

Η μέση καθαρή αξία των γαλλικών νοικοκυριών το 2024 έφτασε τα 374.900 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιουσίας, περίπου 61%, να αφορά ακίνητα. Ένα ακόμη 22% προέρχεται από χρηματοοικονομικές επενδύσεις, όπως καταθέσεις και μετοχές, δείχνοντας πως μεγάλο κομμάτι των πολιτών επιλέγει να επενδύει τα χρήματά του.

Την ίδια χρονιά, ένας στους δύο Γάλλους διέθετε περιουσία άνω των 205.000 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό. Παρά τη συνολική άνοδο, ωστόσο, σχεδόν το 46% των νοικοκυριών έχει ακόμη ενεργά δάνεια, με τα μισά από αυτά να ξεπερνούν τις 49.200 ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:30 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο του Κεντάκι – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ένας ύποπτος υπό κράτηση

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, ύστερα από πυροβολι...
22:58 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Guardian: Η σχέση του Τραμπ με την Ευρώπη είναι περισσότερο κακοποιητική παρά συμμαχική – Την θεωρεί αδύναμη επειδή δεν είναι αρκετά… ρατσιστική

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει επιθετικά να αποδυναμώσει και να κυριαρχήσει στους παραδοσιακούς συ...
22:05 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Οι περιουσίες των Γάλλων αυξήθηκαν κατά 9% τα τελευταία 10 χρόνια

Οι περιουσίες των Γάλλων σημείωσαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μέση αύξηση της τάξης του 9%,...
21:41 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Παγκόσμιο φαινόμενο: Σκακιστής 3 ετών έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κέρδισε επίσημη βαθμολογία FIDE

Λέγεται Σαρβάγια Σινγκ Κουσβάχα, είναι μόλις 3 ετών, επτά μηνών και 20 ημερών και έγινε ο νεότ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα