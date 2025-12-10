Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μόντε Μόρις, τον 30χρονο Αμερικανό πόιντ γκαρντ που είναι έτοιμος να ενισχύσει τη γραμμή των δημιουργών της ομάδας. Η αναζήτηση του παίκτη που θα συμπληρώσει την τριάδα στο ροτέισον των γκαρντ φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Ο Μόρις, ύψους 1.88, παρέμενε ελεύθερος στην αγορά των free agents. Είχε αγωνιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα στους Ιντιάνα Πέισερς, από τις 8 έως τις 17 Νοεμβρίου, όμως αποδεσμεύθηκε ώστε να αποκτήσει εγγυημένο συμβόλαιο ο φόργουορντ Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Στα έξι παιχνίδια που πρόλαβε να δώσει με την ομάδα της Ιντιάνα είχε 3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 10,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Η πορεία του στο ΝΒΑ περιλαμβάνει συμμετοχές με τις φανέλες των Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Σανς, έχοντας συνολικά πέντε καλές σεζόν από το 2018 έως το 2023. Στο διάστημα αυτό μέτρησε 10,5 πόντους με 39% στα τρίποντα, 2,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 25,8 λεπτά συμμετοχής σε 339 αγώνες του ΝΒΑ. Η σχέση του με το λάθος ήταν εντυπωσιακή, καθώς είχε μέσο όρο 4 ασίστ για μόλις 0,8 λάθη, κάτι που τον καθιστούσε ιδιαίτερα αξιόπιστο δημιουργικά δίπλα σε αστέρια όπως ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Μόρις είναι παίκτης που μπορεί να σουτάρει από κάθε σημείο του παρκέ, ενώ δεν διστάζει να επιτεθεί και με διείσδυση. Ωστόσο, παραμένει ερωτηματικό το κίνητρό του σε αυτή τη φάση της καριέρας του, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 31 του χρόνια, καθώς τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Σανς.

Την περίπτωσή του ο Ολυμπιακός την είχε εξετάσει και παλαιότερα, δείχνοντας συνέπεια στο ενδιαφέρον του. Παράλληλα, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός ψηλού παίκτη, που θα ενισχύσει τη φροντ λάιν πλαισιώνοντας τους Πίτερς και Βεζένκοβ στο «4» και τους Μιλουτίνοβ, Χολ και Αντετοκούνμπο στο «5».

Η ομάδα του Πειραιά έχει ανεβάσει ρυθμούς στη μεταγραφική της δραστηριότητα, επιδιώκοντας ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση ενόψει της νέας χρονιάς. Μετά από 14 αγωνιστικές στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-5, με ένα παιχνίδι λιγότερο – αυτό απέναντι στη Φενερμπαχτσέ – και δείχνει αποφασισμένος να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατός στο ξεκίνημα του 2026.