Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μόντε Μόρις

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου Αμερικανού πόιντ γκαρντ, Μόντε Μόρις, ενισχύοντας τη γραμμή των δημιουργών της ομάδας. – Ο Μόρις, με ύψος 1.88, είχε πέντε καλές σεζόν στο ΝΒΑ από το 2018 έως το 2023, με μέσο όρο 10,5 πόντους και 4 ασίστ ανά 25,8 λεπτά σε 339 αγώνες. – Οι Πειραιώτες είχαν εξετάσει την περίπτωσή του και παλαιότερα, ενώ συνεχίζουν τις κινήσεις για την απόκτηση ενός ψηλού παίκτη ενόψει της νέας χρονιάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μόντε Μόρις
Phoenix Suns guard Monte Morris (23) looks on during the first half of an NBA basketball game against the Washington Wizards, Thursday, Jan. 16, 2025, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μόντε Μόρις, τον 30χρονο Αμερικανό πόιντ γκαρντ που είναι έτοιμος να ενισχύσει τη γραμμή των δημιουργών της ομάδας. Η αναζήτηση του παίκτη που θα συμπληρώσει την τριάδα στο ροτέισον των γκαρντ φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Ο Μόρις, ύψους 1.88, παρέμενε ελεύθερος στην αγορά των free agents. Είχε αγωνιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα στους Ιντιάνα Πέισερς, από τις 8 έως τις 17 Νοεμβρίου, όμως αποδεσμεύθηκε ώστε να αποκτήσει εγγυημένο συμβόλαιο ο φόργουορντ Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Στα έξι παιχνίδια που πρόλαβε να δώσει με την ομάδα της Ιντιάνα είχε 3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 10,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Η πορεία του στο ΝΒΑ περιλαμβάνει συμμετοχές με τις φανέλες των Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Σανς, έχοντας συνολικά πέντε καλές σεζόν από το 2018 έως το 2023. Στο διάστημα αυτό μέτρησε 10,5 πόντους με 39% στα τρίποντα, 2,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 25,8 λεπτά συμμετοχής σε 339 αγώνες του ΝΒΑ. Η σχέση του με το λάθος ήταν εντυπωσιακή, καθώς είχε μέσο όρο 4 ασίστ για μόλις 0,8 λάθη, κάτι που τον καθιστούσε ιδιαίτερα αξιόπιστο δημιουργικά δίπλα σε αστέρια όπως ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Μόρις είναι παίκτης που μπορεί να σουτάρει από κάθε σημείο του παρκέ, ενώ δεν διστάζει να επιτεθεί και με διείσδυση. Ωστόσο, παραμένει ερωτηματικό το κίνητρό του σε αυτή τη φάση της καριέρας του, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 31 του χρόνια, καθώς τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Σανς.

Την περίπτωσή του ο Ολυμπιακός την είχε εξετάσει και παλαιότερα, δείχνοντας συνέπεια στο ενδιαφέρον του. Παράλληλα, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός ψηλού παίκτη, που θα ενισχύσει τη φροντ λάιν πλαισιώνοντας τους Πίτερς και Βεζένκοβ στο «4» και τους Μιλουτίνοβ, Χολ και Αντετοκούνμπο στο «5».

Η ομάδα του Πειραιά έχει ανεβάσει ρυθμούς στη μεταγραφική της δραστηριότητα, επιδιώκοντας ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση ενόψει της νέας χρονιάς. Μετά από 14 αγωνιστικές στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-5, με ένα παιχνίδι λιγότερο – αυτό απέναντι στη Φενερμπαχτσέ – και δείχνει αποφασισμένος να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατός στο ξεκίνημα του 2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:38 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κιλιάν Εμπαπέ: «Απειλεί» ένα από τα αγαπημένα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το να φοράς τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League μοιάζει να δίνει φτερά σε κάθε επ...
00:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Champions League: Σπουδαίο «διπλό» της Λίβερπουλ στο Μιλάνο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 26ος ο Ολυμπιακός

Πλούσια σε συγκινήσεις και ανατροπές ήταν η αγωνιστική βραδιά της League Phase του Champions L...
23:45 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των «ερυθρόλευκων» οπαδών με τους παίκτες για το «διπλό» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο βήμα για την είσοδό του στην πρώτη 24άδα της League Phase του Cha...
19:51 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1: «Ζωντανοί» για την πρόκριση οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα