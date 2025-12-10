Βόρεια Εύβοια: 2 συλλήψεις για ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – Εντοπίστηκαν πάνω από 100.000 ευρώ, κοκαΐνη και όπλα

  • Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, δύο ημεδαποί (ένας άνδρας και μία γυναίκα), κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
  • Στην κατοχή τους και σε νομότυπες έρευνες σε οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 10,51 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 106.600 ευρώ και δύο πιστόλια.
  • Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, δύο ημεδαποί (ένας άνδρας και μία γυναίκα), κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ο συλληφθείς κατηγορείται & για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, όπου τόσο στη κατοχή του συλληφθέντα, όσο και σε νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • -13- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους -10,51- γραμμαρίων,
  • το χρηματικό ποσό των -106.600- ευρώ,
  • -2- λειτουργικές ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, με εμφανή υπολείμματα κοκαΐνης στην επιφάνεια ζύγισης,
  • -2- πιστόλια, εκ των οποίων το ένα τύπου replica (απομίμηση),
  • μία συσκευασία φαρμάκου, με εμφανή υπολείμματα κοκαΐνης, καθώς και
  • -3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Γίνεται μνεία ότι, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

00:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

23:31 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

23:16 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

22:53 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

