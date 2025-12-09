Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα ηλικιωμένος που έπεσε σε ταράτσα – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα ηλικιωμένος που έπεσε σε ταράτσα – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά την πτώση, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενός ηλικιωμένου άνδρα σε ταράτσα στην οδό Ερμού στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, ο άνδρας υπέστη κατάγματα στα άνω άκρα και, αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του από την Πυροσβεστική, χρειάστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

