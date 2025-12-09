Επιχείρηση διάσωσης περιπατητή στον Ταΰγετο – Τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από το μεσημέρι της Τρίτης στον Προφήτη Ηλία του Ταϋγέτου, για έναν αλλοδαπό άνδρα που τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, στην περιοχή Κρυονέρι, βορειοδυτικά της Καρδαμύλης.

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας σήμανε λίγο μετά τις 14:30, όταν έγινε γνωστό ότι περιπατητής, ο οποίος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του και συνέχιζε πεζοπορία μαζί με τον σκύλο του, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό, σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο του βουνού.

Ο άνδρας έχει τραυματιστεί στα πόδια αλλά διατηρεί τις αισθήσεις του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο από την Ανδραβίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο τραυματίας έχει ήδη παραληφθεί, δεν κινδυνεύει η ζωή του και μεταφέρεται στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης, στον Προφήτη Ηλία, όπου θα γίνει η πρώτη σταθεροποίηση της κατάστασής του πριν τη μεταφορά του για νοσηλεία.

Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί: Τρία πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με οκτώ πυροσβέστες, δύο οχήματα από τη Σπάρτη με έξι πυροσβέστες, ομάδα ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη καθώς και Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.