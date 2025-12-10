Αργεντινή: Έφοδος σε συλλόγους και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία για ύποπτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σύνοψη από το

  • Αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αργεντινής, ανάμεσά τους η Ρασίνγκ και η Ιντεπεντιέντε, καθώς και τα κεντρικά γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), δέχθηκαν έφοδο.
  • Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τις αρχές να ερευνούν τις λογιστικές πρακτικές της χρηματοοικονομικής εταιρείας «Sur Finanzas».
  • Η «Sur Finanzas», χορηγός αρκετών ομάδων και της εθνικής ομάδας, κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και ερευνάται για χρήση εταιρειών-βιτρινών και παροχή δανείων σε συλλόγους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αργεντινή: Έφοδος σε συλλόγους και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία για ύποπτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αργεντινής, ανάμεσά τους η Ρασίνγκ, η Ιντεπεντιέντε, η Μπάνφιλντ και η Σαν Λορέντσο, καθώς και τα κεντρικά γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), δέχθηκαν έφοδο στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αστυνομική πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 25 έως 30 έρευνες σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ιδιωτικές κατοικίες», προσθέτοντας πως επηρεάστηκε και η έδρα της AFA, κοντά στο Μπουένος Άιρες.

Οι αρχές ερευνούν τις λογιστικές πρακτικές της χρηματοοικονομικής εταιρείας «Sur Finanzas», χορηγού αρκετών ομάδων της χώρας αλλά και της εθνικής ομάδας της Αργεντινής για το 2024, η οποία θεωρείται ύποπτη για οικονομικές παραβάσεις.

Η εταιρεία, που διοικείται από τον επιχειρηματία Λουίς Βαγιέχο, στενό συνεργάτη του προέδρου της AFA Κλαούντιο Τάπια, βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελίας της Γενικής Διεύθυνσης Φόρων, η οποία την κατηγορεί για φοροδιαφυγή ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η Sur Finanzas χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες και αν παρείχε δάνεια σε συλλόγους με αντάλλαγμα δικαιώματα μετάδοσης ή άλλες οικονομικές συμφωνίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:38 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κιλιάν Εμπαπέ: «Απειλεί» ένα από τα αγαπημένα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το να φοράς τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League μοιάζει να δίνει φτερά σε κάθε επ...
01:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής, καθώς ...
00:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Champions League: Σπουδαίο «διπλό» της Λίβερπουλ στο Μιλάνο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 26ος ο Ολυμπιακός

Πλούσια σε συγκινήσεις και ανατροπές ήταν η αγωνιστική βραδιά της League Phase του Champions L...
23:45 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των «ερυθρόλευκων» οπαδών με τους παίκτες για το «διπλό» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο βήμα για την είσοδό του στην πρώτη 24άδα της League Phase του Cha...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα