Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των «ερυθρόλευκων» οπαδών με τους παίκτες για το «διπλό» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο βήμα για την είσοδό του στην πρώτη 24άδα της League Phase του Champions League, παίρνοντας σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, μέσα στην παγωμένη «Astana Arena». Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κρατά ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ζέλσον Μάρτινς, με τρομερό σουτ στο 73ο λεπτό, υπογράφοντας την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων, αλλά και την πρώτη εκτός έδρας επιτυχία της ομάδας σε επίπεδο Champions League μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εντυπωσιακή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο, με δύο δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για το μεγάλο «διπλό», ενώ οι περίπου 600 φίλοι της ομάδας που ταξίδεψαν ως το Καζακστάν έστησαν το δικό τους γιορτινό σκηνικό στην εξέδρα.

Πριν αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πήγαν μπροστά στους οπαδούς τους, τους χειροκρότησαν συγκινημένοι και τους ευχαρίστησαν για τη στήριξη σε μία τόσο κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.