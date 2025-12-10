Η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρισε πίσω τη λίστα της ΓΔΑΕΕ για το SAFE – Καταγγελίες της αντιπολίτευσης

Παγωμάρα στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την απόρριψη του συνόλου της λίστας που κατέθεσε – συνολικού ύψους 2,9 δισ. – για διεκδίκηση κονδυλίων από τον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό SAFE.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα, που σταθερά πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύει να λάβει τη μικρότερη ενίσχυση από τον μηχανισμό SAFE, περιοριζόμενη σε μόλις 787 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 150 δισ. που έχουν προϋπολογιστεί για όλη την Ε.Ε.

Η επιστολή που εστάλη από την Ε.Ε. προς τη ΓΔΑΕΕ έσβησε τα αρχικά χαμόγελα ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν επιπλέον προγράμματα στον μηχανισμό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, φτάνοντας τα 3 δισ.

Τα άσχημα μαντάτα είχαν ξεκινήσει από την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, η οποία από την προηγούμενη εβδομάδα, με επιστολή της προς τη ΓΔΑΕΕ και το ΓΕΝ, ζητούσε εξηγήσεις γιατί δεν συμπεριλήφθηκε η πρόταση ναυπήγησης OPV, κανονιοφόρων, πυραυλακάτων και κορβετών ούτε σε προσφορά από την Ελλάδα – όπως έχει κάνει η Γερμανία, που έχει καταθέσει 54 προγράμματα προσφοράς και δεν διεκδικεί κανένα.

Σύμφωνα με την επιστολή που εστάλη από την Ε.Ε. προς τη ΓΔΑΕΕ, την οποία αποκάλυψε ο Ζαχαρίας Μίχας στο Defense Point και η οποία υπογράφεται από την «Ομάδα Εργασίας SAFE» («SAFE Task Force»), η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DG DEFIS: Directorate-General for Defence Industry and Space) ζητά με διπλωματική ευγένεια από τη χώρα μας να εξετάσει «το ενδεχόμενο υποβολής ενός επενδυτικού σχεδίου SAFE που να ευθυγραμμίζεται με το ενδεικτικό ποσό των 787.669.283 ευρώ και να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του κανονισμού SAFE».

Ουσιαστικά, το ράπισμα είναι διπλό προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφού η Ε.Ε. λέει αφενός ότι η Ελλάδα θα λάβει μόνο 787 εκατ. ευρώ – έχοντας ουσιαστικά χάσει το τρένο με την υποβολή του σχετικού φακέλου το καλοκαίρι – και επιπλέον ότι θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για αυτά τα χρήματα, ώστε να εγκριθούν. Όπερ σημαίνει ότι, αν δεν υποβληθούν σωστές προτάσεις, μπορεί να χαθούν επιπλέον χρήματα ακόμη και από τα κουτσουρεμένα 787 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν αρχικά.

Ο Τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, με δήλωσή του επισημαίνει ότι η απόρριψη από την Ε.Ε. του επενδυτικού πλάνου ύψους 2,9 δισ., που απέστειλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το SAFE, τόσο για το συνολικό ποσό όσο και για το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλάνου, αποτελεί αρνητική εξέλιξη και αποδεικνύει την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα με την οποία τοποθετείται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Παρά τις επίμονες εκκλήσεις του ΠΑΣΟΚ ώστε να υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών και της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής σχετικά με το πρόγραμμα SAFE.

Παρά το αίτημά μας να ενημερωθεί – έστω και εκ των υστέρων – η Βουλή για το περιεχόμενο και τα κριτήρια επιλογής του επενδυτικού πλάνου για το SAFE που έστειλε η Ελλάδα προς έγκριση στην Ε.Ε. και το οποίο… απορρίφθηκε. Παρά τις επίμονες διαμαρτυρίες μας για την επιλογή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις fast track διαδικασίες συζήτησης και έγκρισης εξοπλιστικών προγραμμάτων 1,355 δισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απαιτεί ενότητα, ομοψυχία και συναίνεση. Απαιτεί, όμως, πρωτίστως διαφάνεια και σεβασμό των διαδικασιών, κοινοβουλευτικών και κοινοτικών. Κάτι που η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ δείχνει να υποτιμά διαρκώς», αναφέρει ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ανακοίνωση εξέδωσε αργά το βράδυ και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέροντας ότι: «Το πρόγραμμα SAFE είναι άλλη μια αποτυχία της κυβέρνησης και του Υπουργού Άμυνας, αφού, απ’ ό,τι φαίνεται, πάλι δεν διάβασαν, δεν ήξεραν τι έλεγε το SAFE και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς ζητάει αλλαγή των αιτούμενων δανείων. Αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση πάλι δεν ήξερε, πάλι δεν γνώριζε και πέρα από ανίκανη είναι πλέον κανονικά και επικίνδυνη».