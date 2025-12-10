Σε κρίση η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Ινδονησίας λόγω οπισθοδρόμησης της Τζακάρτας

Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ινδονησία φαίνεται να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Τζακάρτα δεν τηρεί ορισμένες από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε την Τρίτη υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αθετούν όσα συμφωνήσαμε τον Ιούλιο», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι δύο χώρες είχαν ανακοινώσει πως η Ινδονησία θα καταργούσε δασμούς για πάνω από το 99% των αμερικανικών προϊόντων, αποσύροντας παράλληλα όλα τα μη δασμολογικά εμπόδια που δυσκόλευαν τη δραστηριότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων. Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον είχε συμφωνήσει να μειώσει από 32% σε 19% τους δασμούς που σκόπευε να επιβάλει σε προϊόντα προέλευσης Ινδονησίας.

Η αθέτηση των συμφωνηθέντων από την Τζακάρτα, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και να θέσει σε κίνδυνο μια συμφωνία που θεωρήθηκε τότε βήμα ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών τους.

