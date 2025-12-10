Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Δεν θα μείνει στην εξορία» μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, νικήτρια του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, «δεν θα μείνει στην εξορία» μετά την απονομή του βραβείου της, την Τετάρτη (10/12), στο Όσλο, όπως διαβεβαίωσε η πρώην διευθύντρια της προεκλογικής της εκστρατείας.
  • Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν φύγει από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το Νόμπελ.
  • Η απονομή του βραβείου συμπίπτει με την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στην Καραϊβική, ενώ η Ματσάδο έχει δικαιολογήσει αυτές τις αμερικανικές επιχειρήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, winner of the 2025 Nobel Peace Prize, thanks supporters as she speaks via video transmission at the America Business Forum, Wednesday, Nov. 5, 2025, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και νικήτρια του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, η οποία δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται, δεν θα μείνει στην εξορία μετά την απονομή του βραβείου της, την Τέταρτη (10/12), στο Όσλο.

Αυτό διαβεβαίωσε η πρώην διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας της Ματσάδο, Μαγκάλι Μέντα, η οποία θεωρείται το δεξί της χέρι, τονίζοντας «δεν υπάρχει πιθανότητα η Μαρία Κορίνα να μείνει στην εξορία», σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε έναν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης.

«Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι η Μαρία Κορίνα δεν να επιστρέψει και θα μείνει στην εξορία; Αυτό δεν είναι δυνατόν. Την ξέρετε καλά. Είναι σαν να λένε σε μια μητέρα να πάψει να αγαπάει τα παιδιά της», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν φύγει από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το Νόμπελ.

Η απονομή του βραβείου συμπίπτει με την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στην Καραϊβική και με πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα σε πλοία που παρουσιάζονται ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η Ματσάδο έχει δικαιολογήσει τις αμερικανικές αυτές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δηλώνει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησής του και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ευθύνεται για την «τεράστια» πτώση που καταγράφουν οι τιμές

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι οι τιμές διαφόρων αγαθών, τόσο ...
03:52 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σε κρίση η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Ινδονησίας λόγω οπισθοδρόμησης της Τζακάρτας

Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ινδονησία φαίνε...
03:34 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αεροπορική τραγωδία στο Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό, νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη χθες, Τρίτη, την ώρα που ε...
03:18 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ύστερα α...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα