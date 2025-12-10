Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Δεν θα μείνει στην εξορία» μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και νικήτρια του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, η οποία δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται, δεν θα μείνει στην εξορία μετά την απονομή του βραβείου της, την Τέταρτη (10/12), στο Όσλο.

Αυτό διαβεβαίωσε η πρώην διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας της Ματσάδο, Μαγκάλι Μέντα, η οποία θεωρείται το δεξί της χέρι, τονίζοντας «δεν υπάρχει πιθανότητα η Μαρία Κορίνα να μείνει στην εξορία», σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε έναν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης.

«Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι η Μαρία Κορίνα δεν να επιστρέψει και θα μείνει στην εξορία; Αυτό δεν είναι δυνατόν. Την ξέρετε καλά. Είναι σαν να λένε σε μια μητέρα να πάψει να αγαπάει τα παιδιά της», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν φύγει από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το Νόμπελ.

Η απονομή του βραβείου συμπίπτει με την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στην Καραϊβική και με πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα σε πλοία που παρουσιάζονται ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η Ματσάδο έχει δικαιολογήσει τις αμερικανικές αυτές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δηλώνει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησής του και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ