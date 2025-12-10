Χαμάς: Προτείνει στο Ισραήλ εκεχειρία έως το 2035 αν αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τη Γάζα

Την πρόθεσή της να σταματήσει κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ισραήλ και να καταθέσει τα όπλα για χρονικό διάστημα έως και δέκα ετών, εξέφρασε η Χαμάς την Τρίτη.

Όπως αποκάλυψε ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος της οργάνωσης στο «Middle East Eye», η πρόταση για δεκαετή εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έχει ήδη παρουσιαστεί στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Κάιρο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αποτελεί «ουσιαστική κίνηση» εκ μέρους της Χαμάς, με στόχο να δοθεί ώθηση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός. «Η πρόταση είναι σαφής», τόνισε. «Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το πράξει αυτό καταθέτοντας τα όπλα. Προσφέρει μια hudna —όρος που στην ισλαμική παράδοση σημαίνει μακροχρόνια εκεχειρία— διάρκειας επτά έως δέκα ετών μεταξύ Γάζας και Ισραήλ, και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η hudna θα τεθεί υπό την εγγύηση των κρατών που μεσολαβούν, τα οποία θα λειτουργούν ως εγγυητές της συμφωνίας και θα εποπτεύουν την τήρηση των δεσμεύσεων από τη Χαμάς. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η οργάνωση θα καταθέσει τα όπλα της και πως οι μεσολαβητές θα έχουν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Γάζα θα είναι απασχολημένη με τον εαυτό της», δήλωσε, αναφερόμενος στην ανάγκη ανοικοδόμησης και εσωτερικής ανασυγκρότησης μετά από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου, καταστροφών και πολιορκίας.

Μέχρι σήμερα, η Χαμάς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της, εκτός εάν αυτό γίνει υπό την εξουσία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους. Παρ’ όλα αυτά, η οργάνωση έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι η ένοπλη εκστρατεία κατά του Ισραήλ θα σταματήσει μόνο με το τέλος της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.

Η νέα πρόταση αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και δεν κάνει αναφορά στις στρατιωτικές ή πολιτικές δραστηριότητες της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις καθημερινές επιχειρήσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.