Χαμάς: Προτείνει στο Ισραήλ εκεχειρία έως το 2035 αν αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τη Γάζα

Σύνοψη από το

  • Η Χαμάς εξέφρασε την πρόθεσή της να σταματήσει κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ισραήλ και να καταθέσει τα όπλα για χρονικό διάστημα έως και δέκα ετών.
  • Η πρόταση για δεκαετή εκεχειρία, που χαρακτηρίζεται ως «ουσιαστική κίνηση», έχει ήδη παρουσιαστεί στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.
  • Η «hudna» θα τεθεί υπό την εγγύηση των μεσολαβούντων κρατών, με τη Χαμάς να δεσμεύεται για κατάθεση των όπλων, ενώ αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και όχι τη Δυτική Όχθη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς: Προτείνει στο Ισραήλ εκεχειρία έως το 2035 αν αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τη Γάζα

Την πρόθεσή της να σταματήσει κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ισραήλ και να καταθέσει τα όπλα για χρονικό διάστημα έως και δέκα ετών, εξέφρασε η Χαμάς την Τρίτη.

Όπως αποκάλυψε ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος της οργάνωσης στο «Middle East Eye», η πρόταση για δεκαετή εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έχει ήδη παρουσιαστεί στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Κάιρο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αποτελεί «ουσιαστική κίνηση» εκ μέρους της Χαμάς, με στόχο να δοθεί ώθηση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός. «Η πρόταση είναι σαφής», τόνισε. «Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το πράξει αυτό καταθέτοντας τα όπλα. Προσφέρει μια hudna —όρος που στην ισλαμική παράδοση σημαίνει μακροχρόνια εκεχειρία— διάρκειας επτά έως δέκα ετών μεταξύ Γάζας και Ισραήλ, και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η hudna θα τεθεί υπό την εγγύηση των κρατών που μεσολαβούν, τα οποία θα λειτουργούν ως εγγυητές της συμφωνίας και θα εποπτεύουν την τήρηση των δεσμεύσεων από τη Χαμάς. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η οργάνωση θα καταθέσει τα όπλα της και πως οι μεσολαβητές θα έχουν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Γάζα θα είναι απασχολημένη με τον εαυτό της», δήλωσε, αναφερόμενος στην ανάγκη ανοικοδόμησης και εσωτερικής ανασυγκρότησης μετά από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου, καταστροφών και πολιορκίας.

Μέχρι σήμερα, η Χαμάς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της, εκτός εάν αυτό γίνει υπό την εξουσία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους. Παρ’ όλα αυτά, η οργάνωση έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι η ένοπλη εκστρατεία κατά του Ισραήλ θα σταματήσει μόνο με το τέλος της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.

Η νέα πρόταση αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και δεν κάνει αναφορά στις στρατιωτικές ή πολιτικές δραστηριότητες της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις καθημερινές επιχειρήσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:46 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Άνοδος 9% στις περιουσίες των Γάλλων την τελευταία δεκαετία

Οι Γάλλοι βλέπουν την τελευταία δεκαετία τις περιουσίες τους να ενισχύονται σημαντικά, σύμφωνα...
00:30 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο του Κεντάκι – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ένας ύποπτος υπό κράτηση

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, ύστερα από πυροβολι...
22:58 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Guardian: Η σχέση του Τραμπ με την Ευρώπη είναι περισσότερο κακοποιητική παρά συμμαχική – Την θεωρεί αδύναμη επειδή δεν είναι αρκετά… ρατσιστική

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει επιθετικά να αποδυναμώσει και να κυριαρχήσει στους παραδοσιακούς συ...
22:05 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Οι περιουσίες των Γάλλων αυξήθηκαν κατά 9% τα τελευταία 10 χρόνια

Οι περιουσίες των Γάλλων σημείωσαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μέση αύξηση της τάξης του 9%,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα