Χολαργός: Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι στον 14χρονο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών, που κατηγορούνται για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου μαθητή στον Χολαργό, το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Και οι δύο συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΕΛΑΣ.

Ο 19χρονος, ελληνικής καταγωγής, παραδόθηκε πρώτος στις Αρχές, πηγαίνοντας στο Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο περιστατικό. Αμέσως μετά, συνελήφθη και ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ένας 17χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του με θράσος, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 14χρονου, το ραντεβού που είχε κανονίσει μέσω Instagram με μία κοπέλα, αποδείχθηκε παγίδα. Οι δύο δράστες είχαν στήσει καρτέρι με «δόλωμα» την ίδια την κοπέλα, με την οποία ο ανήλικος συνομιλούσε στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν εκείνος έφτασε στο σημείο της συνάντησης, βρήκε την κοπέλα μαζί με μία φίλη της και τους δύο νεαρούς, οι οποίοι του επιτέθηκαν.

Όπως ανέφερε ο 14χρονος στους αστυνομικούς, «περίπου στις 15:30 καθόμουν στα σκαλάκια στην 17ης Νοεμβρίου. Περίμενα μία κοπέλα που είχαμε κλείσει ραντεβού μέσω Instagram. Εμφανίστηκαν δύο άτομα με τα οποία είχα παρελθόν. Ο ένας με μαχαίρωσε και ο δεύτερος με χτύπησε με γροθιές». Οι δράστες τού κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, στη κοιλιά και στους γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει μέχρι μια καφετέρια για να ζητήσει βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο ένας από τους δράστες στο TikTok, εμφανίζεται να περιγράφει με προκλητικό ύφος: «Ναι, δώσαμε τρεις μαχαιριές, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου. Δεν ήταν επτά ούτε οκτώ, δεν έγινε τίποτα παραπάνω». Σε δεύτερο βίντεο, ο άλλος νεαρός ποζάρει πάνω σε ένα ασημί αυτοκίνητο κρατώντας το μαχαίρι της επίθεσης.

