Ακρίβεια: Νέο ράλι ανόδου τιμών σε κρέατα, καφέ και σοκολάτα – Πόσο θα κοστίσει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

  Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,4% τον Νοέμβριο, με ετήσιες ανατιμήσεις να καταγράφονται στις σοκολάτες (22,9%), στον καφέ (20,7%) και στα κρέατα (13%).
  Το κόστος για το φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι αναμένεται να είναι τουλάχιστον 10% υψηλότερο, με ανατιμήσεις σε μελομακάρονα, κουραμπιέδες και το μοσχάρι να φτάνει τα 20 ευρώ το κιλό.
  Η ακρίβεια επιμένει παρά το γεγονός ότι το κόστος των πρώτων υλών, όπως το κακάο που υποχώρησε 45% σε ένα χρόνο, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, δημιουργώντας μεγάλη ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι.
Στο 2,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο από 2% τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα, ετήσιες ανατιμήσεις 22,9% καταγράφονται στις σοκολάτες, 20,7% στον καφέ, 13% στα κρέατα, 9% στα φρούτα, 4,4% στα αυγά και τα γαλακτοκομικά, 1,9% ψωμί και δημητριακά. Υψηλότερες κατά 6,9% είναι οι τιμές στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 7,7 σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία.

Συνεπώς με τα κρέατα να βρίσκονται στο +13% και τα γλυκά στο +7,7% μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το κόστος στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι τουλάχιστον 10% μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι.

Ήδη σε αρκετά ζαχαροπλαστεία και φούρνους καταγράφονται ανατιμήσεις σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες κατά 1 με 2 ευρώ ενώ η τιμή στο μοσχάρι έχει φτάσει πλέον τα 20 ευρώ το κιλό.

Σε πτώση οι τιμές στις πρώτες ύλες

Η ακρίβεια επιμένει τη στιγμή μάλιστα που το κόστος για τις πρώτες ύλες, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή συνεχίζει να είναι μεγάλο το εύρος των τιμών, η ψαλίδα δηλαδή από το χωράφι στο ράφι.  Ειδικότερα, παρά τη σταθερή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών, οι τιμές σε πολλά προϊόντα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Μάλιστα, οι τιμές στα τρόφιμα όχι μόνο παραμένουν υψηλές, αλλά αυξάνονται, την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται κάποιες μειώσεις.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών τροφίμων έχει υποχωρήσει κατά 1,2% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο και κατά 2,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Αντίστοιχα η τιμής του κακάο έχει υποχωρήσει κατά 45% μέσα σε έναν χρόνο, υποχωρώντας πλέον στα 5.300 δολάρια ο τόνος από 9.700 δολάρια πέρυσι.

Σημειώνεται επίσης ότι τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς επιβαρύνει σημαντικά και το κόστος για τα ενοίκια το οποίο έχει αυξηθεί κατά 8,6%.

