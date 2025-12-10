Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

  • Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα σύμφωνα με το εορτολόγιο, ωστόσο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Μηνά του Καλλικελάδου του Αθηναίου, Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου.
  • Ο Μηνάς, Αθηναίος στην καταγωγή, αφού έγινε χριστιανός, διορίστηκε έπαρχος Αλεξανδρείας από τον βασιλιά Μαξιμίνο, αρνούμενος ωστόσο να εκτελέσει τις διαταγές διωγμών κατά των χριστιανών.
  • Βασανίστηκε σκληρά από τον νέο έπαρχο Ερμογένη, αλλά θεραπεύθηκε θαυματουργικά στη φυλακή, γεγονός που οδήγησε τον Ερμογένη και τον γραμματικό Εύγραφο να ασπαστούν τον Χριστιανισμό, πριν όλοι μαζί αποκεφαλιστούν.
κοινωνία

εορτολόγιο

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα. Ωστόσο, τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Μηνά του Καλλικελάδου του Αθηναίου, Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου, Γεμέλλου του Πολυάθλου, Θεοτέκνου πρεσβυτέρου, Ευγενίου και Μαρίνου, των εν Καισαρεία, Μαριανού, οσίου Θωμά του Δεφουρκινού.

Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος

Ο Μηνάς ήταν Αθηναίος και από την οικογένειά του ειδωλολάτρης. Όταν όμως εκπαιδεύτηκε και μορφώθηκε αρκετά, διαπίστωσε ότι η πολυθεΐα ήταν μάλλον ψέμα και πλάνη. Στη μελέτη των φιλοσόφων επίσης δεν μπόρεσε να βρει κάτι το αληθινό. Τότε προχώρησε στη μελέτη χριστιανικών συγγραμμάτων. Έπειτα του Ευαγγελίου, όπου βρήκε αυτό που τον γέμιζε ψυχικά, δηλαδή το φως και την αλήθεια. Έτσι, ο Μηνάς έγινε χριστιανός, όπως αναφέρει το saint.gr.

Αργότερα, ο βασιλιάς Μαξιμίνος (311–313 μ.Χ.) (κατ’ άλλους ο Μαξιμιανός [286–305 μ.Χ.]), μη γνωρίζοντας ότι είναι χριστιανός, τον έκανε έπαρχο Αλεξανδρείας. Αλλά όταν ο βασιλιάς αυτός διέταξε διωγμούς στην πόλη αυτή, ο Μηνάς όχι μόνο δεν εκτέλεσε τη διαταγή, αλλά συνετέλεσε να πληθυνθούν οι χριστιανικές τάξεις.

Τότε ο Μαξιμίνος έστειλε νέο έπαρχο, τον Αθηναίο λόγιο Ερμογένη. Αυτός, τηρώντας το γράμμα του νόμου, βασάνισε σκληρά τον Μηνά και τον έκλεισε στη φυλακή, για να πεθάνει εκεί μέσα από τις πληγές του. Μετά από καιρό, όταν ο Ερμογένης έστειλε να διαπιστώσουν αν και πότε πέθανε ο Μηνάς, διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν είχε πεθάνει, αλλά και οι πληγές του είχαν θεραπευθεί. Τότε δημόσια τον ρώτησε πώς έγινε αυτό. Ο Μηνάς απάντησε ότι θεραπεύθηκε την ώρα που, πεσμένος στο έδαφος, έψαλλε: «Ἐὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, Κύριε» (Ψαλμός κβ’ 4). Δηλαδή: Εάν αντικρίσω τον θάνατο, δε θα φοβηθώ μήπως πάθω κακό, διότι συ είσαι μαζί μου, Κύριε.

Η απάντηση είχε ως αποτέλεσμα να γίνει χριστιανός ο Ερμογένης και ο Εύγραφος, που ήταν γραμματικός του Μηνά. Αργότερα, όλους μαζί τους αποκεφάλισαν.

