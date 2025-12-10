Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σαντού

Δώδεκα άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο ύστερα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σαντού, στη νότια Κίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά τις 21:40 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης. Η πυροσβεστική κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο περίπου σαράντα λεπτά αργότερα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής ήταν ήδη μεγάλο.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, με τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: Reuters