Πρόληψη άνοιας: Νευρολόγος αποκαλύπτει ποια είναι η συνήθεια που θα σας βοηθήσει διατηρήσετε νέο τον εγκέφαλό σας

Η γήρανση του εγκεφάλου είναι αναπόφευκτη, αλλά η επιστήμη υποδεικνύει ότι ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν στην διατήρηση της νοητικής οξύτητας, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Νευρολόγοι υποστηρίζουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση, όταν συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή και άσκηση, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της μνήμης, της συγκέντρωσης και της γνωστικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου.

«Είμαι νευρολόγος και αυτό είναι το Νο1 πράγμα που πρέπει να κάνετε για να διατηρήσετε νέο τον εγκέφαλό σας»

Ένας νευρολόγος αποκάλυψε τι κοινό έχουν οι πιο οξυδερκείς ηλικιωμένοι. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok, ο Dr. Baibing Chen, γνωστός στο διαδίκτυο ως Dr Bing, μίλησε για τη σημασία της κοινωνικής σύνδεσης στην προστασία του εγκεφάλου από τη γήρανση.

«Η επιστήμη δείχνει ότι οι πνευματικά δραστήριοι άνθρωποι στα 80 και 90 τους έχουν κάτι κοινό. Αν έχετε ακούσει τον όρο “brain super agers”, αναφέρεται σε άτομα που μπορούν να σκέφτονται και να θυμούνται σαν να είναι στα 30 ή 40 τους. Ως νευρολόγος, παρακολουθώ κάποιος από αυτούς στο ιατρείο μου.

Ενώ η άσκηση και η σωστή διατροφή είναι σημαντικές, το κοινό χαρακτηριστικό των super agers είναι ότι παραμένουν κοινωνικοί. Η έρευνα έδειξε ότι έχουν παχύτερο ένα μέρος του εγκεφάλου που ονομάζεται πρόσθιος έλικας (anterior cingulate cortex), μια περιοχή συνδεδεμένη με τα συναισθήματα, την προσοχή και τις κοινωνικές σχέσεις», εξήγησε ο ειδικός.

Κοινωνική επαφή = Προπόνηση για τον εγκέφαλο

«Κάθε φορά που αλληλεπιδράτε κοινωνικά με κάποιον, ενεργοποιείτε εγκεφαλικά δίκτυα για τη μνήμη, την ενσυναίσθηση, την προσοχή και την ομιλία», επισήμανε ο Dr. Chen. Η βαθιά κοινωνική σύνδεση μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, ενισχύει προστατευτικές ουσίες στον εγκέφαλο όπως η οξυτοκίνη και η ντοπαμίνη και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της εγκεφαλικής δομής.

«Αν θέλετε να κρατήσετε τον εγκέφαλό σας νέο, μην περιορίζεστε σε σταυρόλεξα ή sudoku. Καλέστε φίλους, συμμετάσχετε σε ομάδες, μιλήστε, γελάστε και παραμείνετε κοινωνικά συνδεδεμένοι. Αυτός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς για την διατήρηση της πνευματικής οξύτητας καθώς μεγαλώνετε», συνέστησε ο ειδικός.

Η Alzheimer’s Society επισημαίνει ότι η κοινωνική απομόνωση αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας κατά περίπου 60%. Η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να ενισχύσει την «γνωστική ανθεκτικότητα» του εγκεφάλου και να προάγει υγιείς συμπεριφορές όπως η άσκηση, η μείωση του στρες και της φλεγμονής.

Οι ειδικοί συνιστούν δραστηριότητες όπως:

Μαθήματα γνώσεων

Τέχνες και χειροτεχνίες (ιδιαίτερα ομαδικά)

Μουσικά όργανα ή τραγούδι

Εθελοντισμός

Παράγοντες κινδύνου για άνοια σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS)

Απώλεια ακοής

Ανεπεξέργαστη κατάθλιψη

Μοναξιά ή κοινωνική απομόνωση

Καθιστική ζωή για μεγάλα διαστήματα

Σε περίπτωση που παρατηρείτε συμπτώματα άνοιας σε εσάς ή σε κάποιον κοντινό σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.