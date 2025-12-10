Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για το φόνο 33χρονης το 1989

Ένας 58χρονος άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας 33χρονης γυναίκας το 1989, εκτελέστηκε χθες, Τρίτη, στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκτέλεση έγινε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα και ήταν η 18η που καταγράφεται στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Από τις αρχές του 2025, έχουν εκτελεστεί συνολικά 45 θανατοποινίτες σε όλη τη χώρα, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο από το 2010, όταν είχαν γίνει 46. Μέχρι το τέλος του έτους έχουν προγραμματιστεί άλλες τρεις εκτελέσεις.

Ο Μαρκ Τζέραλντς είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία της Τρέσα Πέτιμποουν, μιας μητέρας που βρέθηκε ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου στο σπίτι της, από τον 8χρονο γιο της, όταν εκείνος επέστρεψε από το σχολείο.

Οι περισσότερες εκτελέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος στις ΗΠΑ έγιναν με ενέσιμο διάλυμα, με τον αριθμό να φτάνει τις 37. Πέντε εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν με εισπνοή αζώτου, μέθοδος που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην Αλαμπάμα το 2024 και έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς του ΟΗΕ ως μορφή βασανιστηρίου. Επιπλέον, τρεις εκτελέσεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, πρακτική που δεν είχε χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε άλλες τρεις –την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια– έχει ανασταλεί η εφαρμογή της, έπειτα από αποφάσεις των κυβερνητών τους.

