Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση για τα αγροτικά μπλόκα – Ο Τσιάρας ενημερώνει το μεσημέρι τους βουλευτές της ΝΔ

  Η πίεση στην κυβέρνηση αυξάνεται καθώς τα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων ενισχύονται σε όλη τη χώρα, με τον κίνδυνο οι κινητοποιήσεις να επεκταθούν χρονικά μέχρι τις γιορτές.
  Η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της έλλειψης ενιαίας συντονιστικής επιτροπής από τους αγρότες, ενώ και οι «γαλάζιοι» βουλευτές εκφράζουν την ενόχλησή τους για τον χειρισμό του ζητήματος.
  Έξι βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν την άρση του «άδικου και καταχρηστικού αποκλεισμού» αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23, ενώ σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ.
Βαρύ είναι το κλίμα στην κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που βλέπει καθημερινά τα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων να ενισχύονται σε όλη τη χώρα με ορατό πλέον τον κίνδυνο οι κινητοποιήσεις να επεκταθούν χρονικά μέχρι τις γιορτές.

Η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο και επαναλαμβάνει την υπόσχεση για ολοκλήρωση των πληρωμών μέχρι το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, ο διάλογος αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα. Πρώτον οι αγρότες δεν έχουν μία ενιαία συντονιστική επιτροπή προκειμένου να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση. Επίσης τα αιτήματα διαφέρουν από μπλόκο σε μπλόκο, όπως δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι το Σάββατο στην προγραμματισμένη συνάντηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην Νίκαια θα υπάρξει μία ενιαία συντονιστική επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει στον διάλογο.

«Προφανώς οι αγρότες δεν έχουν κανονίσει ακόμα ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποια θα είναι η συντονιστική επιτροπή και όπως άκουσα σήμερα στα ΜΜΕ το Σάββατο θα έχουν στη Νίκαια μία συνάντηση από όλα τα μπλόκα ώστε να επιλέξουν την αντιπροσωπευτική, τη συντονιστική επιτροπή, η οποία θα τους εκπροσωπεί και θα διαπραγματευτεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και υπάρχουν και διαφορετικά αιτήματα στα διάφορα μπλόκα», είπε χθες ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Ταυτόχρονα στην κυβέρνηση έχουν να αντιμετωπίσουν και την ενόχληση των «γαλάζιων» βουλευτών που επιρρίπτουν ευθύνες στα κυβερνητικά στελέχη για τον χειρισμό του αγροτικού ζητήματος. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι αν και είχαν ενημερώσει εδώ και καιρό ότι οι αγρότες ετοιμάζονται να κατέβουν στα μπλόκα η κυβέρνηση δεν κινήθηκε προκειμένου να αποδυναμιτίσει την κατάσταση.

Παράλληλα χθες έξι βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν να αρθεί ο αποκλεισμός αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23. Συγκεκριμένα με κοινή τους δήλωση οι βουλευτές της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος ζήτησαν να αρθεί «ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός», σε όσους παραγωγούς δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Όπως ανέφεραν οι βουλευτές, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα, «η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

«Παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024», τόνισαν οι βουλευτές της ΝΔ.

«Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκατ. ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκατ. ευρώ», σημειώνουν οι έξι βουλευτές στη δήλωσή τους και καλούν «τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας τον νόμο και μόνο!» σημείωσαν.

Ενημέρωση της ΚΟ της ΝΔ από τον Κώστα Τσιάρα

Έτσι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή και εκφράζονται φόβοι ότι θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους «γαλάζιους» βουλευτές για το αγροτικό ζήτημα.

Σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα στους βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς.

