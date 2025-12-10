Φλόριντα: Αεροσκάφος «βουτάει» από τον ουρανό και προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο – Βίντεο που κόβει την ανάσα

  • Ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, προκαλώντας σκηνές πανικού. Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το αεροπλάνο «πέφτει από τον ουρανό» και συντρίβεται.
  • Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε ένα Toyota Camry στον αυτοκινητόδρομο I-95, στην περιοχή Cocoa της Φλόριντα, γύρω στις 17:45 τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Τροχαία της Φλόριντα (FHP).
  • Η 57χρονη οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, κάτι που θεωρείται «θαύμα», ενώ ο πιλότος και ο συνεπιβάτης του αεροσκάφους δεν τραυματίστηκαν. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) θα αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας.
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, όταν ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση πάνω σε… εν κινήσει αυτοκίνητο, τραυματίζοντας τη γυναίκα οδηγό και προκαλώντας σκηνές πανικού στο σημείο.

Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένα αεροπλάνο «πέφτει από τον ουρανό» και συντρίβεται πάνω σε αυτοκίνητο σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Φλόριντα, τραυματίζοντας την οδηγό.

Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε ένα Toyota Camry στον αυτοκινητόδρομο I-95, στην περιοχή Cocoa της Φλόριντα, γύρω στις 17:45 τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Τροχαία της Φλόριντα (FHP).

Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος να βουτάει κάθετα στον δρόμο και να κατευθύνεται απευθείας προς το αυτοκίνητο, την ώρα που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο χτύπησε στο πίσω μέρος του Toyota και φαίνεται να αναπήδησε πάνω του πριν συντριβεί αριστερά εκτοξεύοντας σπίθες, όπως φαίνεται στο βίντεο που καταγράφηκε από το όχημα ακριβώς πίσω από το Ι.Χ.


Η 57χρονη οδηγός μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο και, όπως ανακοίνωσε η FHP, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα – κάτι που θεωρείται σχεδόν «θαύμα».

Ο 27χρονος πιλότος και ο 27χρονος συνεπιβάτης του δεν τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Ο πιλότος και ο συνεπιβάτης, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, παρέμειναν στο σημείο.

«Μόλις είδαμε αυτό το αεροπλάνο να πέφτει από τον ουρανό», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας Jim Coffey στο Spectrum News 13.

Το αεροπλάνο βρισκόταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα από το να συγκρουστεί με το δικό του όχημα, αλλά τελικά το προσπέρασε και συνετρίβη πάνω στο άλλο αυτοκίνητο, θυμήθηκε.

«Το πρόσεξα επειδή υπήρχε ένα αεροπλάνο ακριβώς εκεί. Είπα, “Ελπίζω να προσγειωθεί στο πλάι”», πρόσθεσε ο γιος του, Peter Coffey, ο οποίος επίσης είδε τη σύγκρουση. «Νόμιζα ότι ίσως θα προσπαθούσε να το αποφύγει και να μην χτυπήσει το αυτοκίνητο, αλλά μπαμ – χτύπησε κατευθείαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) θα αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας για την αναγκαστική προσγείωση.

