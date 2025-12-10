Πούτιν: Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δείχνουν τους «κρυφούς γιους» του – Ζουν στην απομόνωση σε δασική περιοχή

Σε νέο κύκλο αποκαλύψεων για την εξαιρετικά μυστικοπαθή προσωπική ζωή του Βλαντιμίρ Πούτιν, φωτογραφίες και βίντεο που διέρρευσαν από τη Ρωσία παρουσιάζουν στους δύο «κρυφούς» γιους του Ρώσου Προέδρου, οι οποίοι φέρονται να μεγαλώνουν απομονωμένοι και υπό αυστηρή προστασία σε μια δασική έπαυλη στο Βαλντάι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι νέες εικόνες αποκαλύπτουν τον 10χρονο Ιβάν και τον 6χρονο Βλαντιμίρ Τζούνιορ να προπονούνται για να γίνουν γυμναστές, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας τους, Αλίνα Καμπάεβα – πρώην Ολυμπιονίκης και εδώ και χρόνια ερωτική σύντροφος του Πούτιν.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, τα οποία πέρασαν λαθραία εκτός Ρωσίας και δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη New York Post, καταγράφουν τα δύο αγόρια σε εκδήλωση γυμναστικής που διοργανώθηκε από την Καμπάεβα, η οποία διευθύνει ακαδημία που φέρει το όνομά της.

Σε βίντεο που εξασφάλισε και δημοσίευσε το ρωσόφωνο OSINT Bees, το αγόρι που φέρεται να είναι ο Ιβάν μιλάει για τις «κουλ» κινήσεις της γυμναστικής που έμαθε από τους Ολυμπιονίκες Αλεξέι Νεμόφ, Ευγενία Καναέβα και Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ.

Το υλικό φέρεται να έχει γυριστεί τον Ιανουάριο, όταν η Καμπάεβα οργάνωσε σεμινάρια με διάσημους αθλητές αποκλειστικά για τους γιους της, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ακαδημίας της.

Απομονωμένοι στο δάσος

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πούτιν είναι εξαιρετικά προστατευτικός με τα φερόμενα ως μυστικά του παιδιά, επιλέγοντας να τα κρατά σε αυστηρή απομόνωση φοβούμενος την πιθανή δολοφονία τους.

Τα δύο αγόρια και η μητέρα τους ζουν -σύμφωνα με τις πηγές- σε μια απομονωμένη, βαριά φυλασσόμενη δασική κατοικία στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούν το επώνυμο Σπιριντόνοφ ως κάλυψη, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες καθώς και τα αρχεία των τουρνουά γυμναστικής που εξέτασε η Post.

Όπως δήλωσαν οι δημοσιογράφοι Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν: «Οι πληροφορίες για την [Καμπάεβα] και τα παιδιά της διαγράφονται από τις κρατικές βάσεις δεδομένων, στα αγόρια δόθηκε ένα επώνυμο-κάλυψη — Σπιριντόνοφ, και όλη η περιοχή γύρω από την κατοικία της τσαρικής οικογένειας στο Βαλντάι φυλάσσεται αυστηρά».

Το επώνυμο Σπιριντόνοφ παραπέμπει στον παππού του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα, τον Σπιριντόν Ιβάνοβιτς Πούτιν (1879–1965).

«Το πιο μοναχικό αγόρι στη Ρωσία»

Τον Απρίλιο, το αντικαθεστωτικό κανάλι VChK-OGPU στο Telegram δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες που υποστηρίζει ότι απεικονίζουν τον Ιβάν, χαρακτηρίζοντάς τον «το πιο μοναχικό αγόρι στη Ρωσία».

Όπως έγραψε το κανάλι: «Ο Ιβάν βρίσκεται σε μια ομάδα αγοριών-γυμναστών… Συμμετείχε σε μια μεγάλη [παράσταση] που ονομάζεται ‘Λεζγκίνκα’ σε φεστιβάλ που διοργάνωσε η μητέρα του».

Φωτογραφίες τον δείχνουν επίσης με την ομάδα του στο γεγονός ALINA 2023 — μια εκδήλωση με το όνομα της Καμπάεβα.

«Από τις πολυάριθμες φωτογραφίες […] της αθλητικής ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο Ιβάν, μπορεί κανείς να δει ότι ένα από τα μέλη της δεν είναι ένα συνηθισμένο αγόρι», σημείωσε το ίδιο κανάλι.

Παράλληλα, άλλες φωτογραφίες φέρονται να δείχνουν τον ξανθό Βλαντίμιρ Τζούνιορ με την ομάδα πολεμικών τεχνών του, σε στιγμιότυπο όπου λαμβάνει και μετάλλιο.

Η σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

Ο Πούτιν και η 41χρονη Καμπάεβα συνδέονται -σύμφωνα με όλα τα ανεπίσημα στοιχεία- από το 2008, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιώσει ποτέ δημοσίως την 17ετή, κατά τα φαινόμενα, σχέση τους.

Ρωσικό μέσο που είχε υπαινιχθεί τη σχέση στο παρελθόν είχε κλείσει λίγο μετά, ενώ στα κρατικά ΜΜΕ απαγορεύεται ρητά κάθε αναφορά στους δεσμούς των δύο.

Οι φωτογραφίες των αγοριών που κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν αρχικά στο βιβλίο «Ο ίδιος ο Τσάρος» των Μπαντάνιν και Ρούμπιν. Ο Μπαντάνιν είχε υπερασπιστεί την απόφαση των συγγραφέων να αποκαλύψουν ονόματα και φωτογραφίες.

«Ο Πούτιν είναι υποκριτής. Το μόνο πράγμα που δεν έχει αλλάξει σε αυτόν είναι η υποκρισία του ή, όπως τη χαρακτηρίζει η FSB, η ιστορία κάλυψής του», είχε πει ο ίδιος.

Οι κόρες του Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος Πούτιν έχει δύο «επίσημες» κόρες – τη 40χρονη Μαρία Βορόντσοβα και τη 39χρονη Κατερίνα Τιχόνοβα– με την πρώτη του σύζυγο, τη Λιουντμίλα Πούτινα, πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot.

Το ζευγάρι χώρισε το 2013, έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες γάμου.

Ο Ρώσος ηγέτης φέρεται επίσης να έχει άλλη μία κόρη, τη 22χρονη Ελιζαβέτα Ρούντνοβα, γεννημένη ως Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, η οποία πλέον χρησιμοποιεί και το ψευδώνυμο Λουίζα Ρόσοβα.

France: Putin’s illegitimate daughter Elizaveta Vladimirovna Krivonogikh AKA Luiza Rozova AKA Elizaveta Olegovna Rudnova reportedly lives in Paris and works at Studio Albatros Art Gallery. pic.twitter.com/7JtypqMVw8 — Igor Sushko (@igorsushko) June 5, 2025



Η 22χρονη ζει στο Παρίσι, όπου την περασμένη εβδομάδα την προσέγγισε ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο οποίος της είπε ότι ο Πούτιν ευθύνεται για τον θάνατο του αδελφού του.

Η Ρούντνοβα απάντησε: «Τι σχέση έχει αυτό με εμένα;».

«Ε, είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο τώρα και να του πεις “Μπαμπά, σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο”», της ανταπάντησε.