Χριστούγεννα 2025: Εναλλακτικοί προορισμοί για φθηνές χειμερινές διακοπές – Πόσα χρήματα θα ξοδέψετε για διαμονή ανά περιοχή

  • Έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estates αποκαλύπτει εναλλακτικούς και οικονομικούς προορισμούς για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, αποφεύγοντας τους ακριβούς και πολυσύχναστους.
  • Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) για 4 διανυκτερεύσεις (24-28 Δεκεμβρίου) κυμαίνεται από 273 ευρώ στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας έως 281 ευρώ στη Ναύπακτο, σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία.
  • Δικαιούχοι ειδικών προγραμμάτων όπως ο «Τουρισμός για Όλους» και ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ μπορούν να αξιοποιήσουν vouchers για φθηνές χριστουγεννιάτικες διακοπές σε διάφορους προορισμούς της χώρας.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

Δράμα- Χριστούγεννα

Χριστούγεννα πλησιάζουν και αρκετοί Έλληνες σκέφτονται να κάνουν διακοπές κατά το διάστημα 24-28 Δεκεμβρίου σε εναλλακτικούς και οικονομικούς προορισμούς στη χώρα και όχι τόσο σε δημοφιλείς, σε πολυσύχναστους και σε ακριβούς χειμερινούς.

Της Κατερίνας Φεσσά

Έρευνα για το θέμα διενήργησε το Πανελλαδικό Δίκτυο eReal Estates. Τη λίστα με τους οικονομικούς προορισμούς που διαθέτουν ακόμα επαρκή διαθεσιμότητα σε διαμερίσματα και σε ξενώνες και που είναι ιδανικοί για όσους οργανώνουν τώρα τις γιορτινές εξορμήσεις τους παρουσιάζει ο πρόεδρος του E- Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας στο enikonomia.gr.

Oι προορισμοί και το κόστος

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, για το διάστημα 24 -28 Δεκεμβρίου οι δημοφιλείς προορισμοί είναι οι εξής:

  • Δράμα: Μια οικογένεια (ενήλικες και δύο παιδιά) που θα επιλέξει να κάνει διακοπές τα Χριστούγεννα στη Δράμα θα πληρώσει για διανυκτέρευση 4 ημερών σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 45 τ.μ συνολικά 728 ευρώ.
  • Ναύπακτος: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 75 τ.μ  της Ναυπάκτου θα ξοδέψει για διανυκτέρευση 281 ευρώ.
  • Λίμνη Πλαστήρα: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 60 τ.μ της Λίμνης Πλαστήρας θα πληρώσει 763 ευρώ.
  • Ελάτη: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 120 τ.μ  θα ξοδέψει για διανυκτέρευση 1.411 ευρώ.
  • Περτούλι: Το κόστος διανυκτέρευσης για μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 140 τ.μ στο Περτούλι θα διαμορφωθεί στα 2.210 ευρώ.
  • Κρέστενα Ν. Ηλείας: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 50τ.μ της Κρέστενας θα κληθεί να δώσει 348 ευρώ.
  • Ρόδινα Ν. Ηλείας: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 70τ.μ θα ξοδέψει 326 ευρώ.
  • Καστάνιτσα Ν. Αρκαδίας: Το κόστος διανυκτέρευσης για μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 75τ.μ θα είναι στα 424  ευρώ.
  • Ζαρούχλα Ν. Αχαΐας: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των  95τ.μ  θα ξοδέψει για διανυκτέρευση 705 ευρώ.
  • Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των  103τ.μ  θα πληρώσει 273  ευρώ για διαμονή.
  • Υπάτη Ν. Φθιώτιδας: Το κόστος διανυκτέρευσης για μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 140τ.μ θα διαμορφωθεί στα 1.069  ευρώ.
  • Σπερχειάδα Ν.Φθιώτιδας: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 85 τ.μ θα πληρώσει 432 ευρώ.
  • Ξάνθη: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 70 τ.μ θα ξοδέψει για διαμονή 528  ευρώ.
  • Άρτα: Το κόστος διανυκτέρευσης για μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 90 τ.μ θα είναι στα 488 ευρώ.
  • Πράμαντα: Μια οικογένεια (ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα-κατοικία των 140 τ.μ θα πληρώσει 1.077 ευρώ.

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος  του Πανελλαδικού Δικτύου eReal Estates διευκρινίζει πως στα παραπάνω διαμερίσματα-κατοικίες μπορούν να φιλοξενηθούν και 6 άτομα αλλά αυτό εξαρτάται από την πολιτική που ακολουθεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης-διαχειριστής.

Vouchers και για διακοπές Χριστουγέννων

Την ίδια στιγμή οι δικαιούχοι ειδικών προγραμμάτων για τον τουρισμό μπορούν να εκμεταλλευτούν φθηνά vouchers  προκειμένου να κάνουν φέτος διακοπές σε διάφορους προορισμούς της χώρας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Αναλυτικά:

Τουρισμός για Όλους

Ο δικαιούχος της φάσης του προγράμματος 1η Οκτωβρίου του 2025- 31 Δεκεμβρίου του 2025 μπορεί να ταξιδέψει σε κάποιο εγχώριο προορισμό της αρεσκείας του κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Επίσης επισημαίνεται πως το voucher για διακοπές που λαμβάνει κάποιος κυμαίνεται από 200 ευρώ -600 ευρώ και μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα της χώρας.

Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για 2025-2026

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να πραγματοποιήσουν έως τις 30 Ιουνίου του 2026 διακοπές μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού. Αυτό σημαίνει πως μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού μπορούν να κάνουν διακοπές και την περίοδο των Χριστουγέννων σε κάποιους προορισμούς. Αναλυτικά  οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν:

έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, αφού προηγουμένως συνεννοηθούν με τον πάροχο και δώσουν μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ειδικότερα:

Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος:

έως 10 διανυκτερεύσεις η ιδιωτική συμμετοχή είναι μηδενική.

Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας) και

Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου:

έως 12 διανυκτερεύσεις είναι δωρεάν.

Thessaly Pass Α 2025

Οι πολίτες που εντάσσονται στην τρίτη φάση του προγράμματος (Νοεμβρίου  -Δεκεμβρίου 2025) μπορούν να κάνουν διακοπές κατά το διάστημα των Χριστουγέννων με το voucher  των 150 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας δηλαδή στον δήμο Νοτίου Πηλίου, στον  δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου και στον δήμο Βόλου.

ThessalyPass Β 2025

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος μπορούν να κάνουν διακοπές τα Χριστούγεννα με τη χρήση του voucher των 150 ευρώ σε συγκεκριμένους προορισμούς της Θεσσαλίας με την προϋπόθεση ότι έχουν επιλέξει την τρίτη φάση του προγράμματος (Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2025). Οι προορισμοί αυτοί είναι:

  • Ο δήμος Λήμνου Λίμνης Πλαστήρα
  • Ο δήμος Αγιάς
  • Ο δήμος Τεμπών
  • Ο δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων)
  • Ο δήμος Μετεώρων

 «EvrosPass 2025»

Οι δικαιούχοι της τρίτης φάσης του προγράμματος (Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2025) μπορούν να  χρησιμοποιήσουν το voucher των 200 ευρώ για να κάνουν διακοπές την περίοδο των Χριστουγέννων  στον δήμο Σουφλίου και στη δημοτική Ενότητα Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

