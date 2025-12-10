«Μπλόκα» έχει στήσει η κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, παραλιακή και Πειραιάς – Όλοι οι δρόμοι της… ταλαιπωρίας

Σύνοψη από το

  • «Μπλόκα» έχει στήσει η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με την κάθοδο του Κηφισού και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας να βρίσκονται στο «κόκκινο».
  • Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στην κάθοδο της Κηφισίας και την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.
  • Προβλήματα υπάρχουν στο λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, ενώ καθυστερήσεις 10’-15’ καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση στην Λεωφόρο Ποσειδώνος
Φωτό αρχείου

«Μπλόκα» έχει στήσει η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, η έξοδος της Αθηνών – Κορίνθου και η κάθοδος του Κηφισού.

Μποτιλιάρισμα έχει  προκληθεί σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στην κάθοδο της Κηφισίας και την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Συγγρού.

Προβλήματα υπάρχουν στο λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

