Γεωργιάδης για ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ: «Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες, υπάρχουν όρια»

  • Τη θλίψη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες εκφράζει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
  • Η ακύρωση των ραντεβού οφείλεται στην αδυναμία μεταφοράς των αναγκαίων ραδιοφαρμάκων από την Αθήνα, καθώς δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν λόγω της κατάληψης.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια», τονίζοντας τον τεράστιο αγώνα που γίνεται για να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη.
Τη θλίψη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες καθώς δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν από την Αθήνα τα αναγκαία ραδιοφάρμακα εκφράζει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρχικά ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι έχει γίνει μεγάλος αγώνας για να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη και στη συνέχεια υπογραμμίζει σχετικά με τους αγρότες και τα όσα κατήγγειλε την Τρίτη ο Νίκος Τζανάκης:

«Κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια».

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης.

Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!»

02:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

21:18 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

20:57 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

19:30 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

