Γεωργιάδης για ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ: «Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες, υπάρχουν όρια»

Τη θλίψη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες καθώς δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν από την Αθήνα τα αναγκαία ραδιοφάρμακα εκφράζει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρχικά ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι έχει γίνει μεγάλος αγώνας για να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη και στη συνέχεια υπογραμμίζει σχετικά με τους αγρότες και τα όσα κατήγγειλε την Τρίτη ο Νίκος Τζανάκης:

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης.

Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!»