Ανατολική Μεσόγειος: Θρίλερ με την εξαφάνιση ισραηλινού γιοτ κοντά στην Κύπρο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ένα θρίλερ εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς κυπριακές και ισραηλινές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό ενός γιοτ που χάθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την Κύπρο, εν μέσω της κακοκαιρίας «Byron», αναφέρει η Jerusalem Post.

Κυπριακές ναυτιλιακές αρχές διεξάγουν έρευνες για ένα σκάφος που απέπλευσε από το Ασντόντ με προορισμό την Κύπρο την Κυριακή, όπως μετέδωσε το N12.

Η επαφή με το γιοτ χάθηκε λίγο πριν αυτό προσεγγίσει το νησί. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης οι ισραηλινές και ελληνικές αρχές, σύμφωνα με το Ynet.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα και η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη.

Η εξαφάνιση του ιστιοφόρου σημειώνεται την ώρα που το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Byron», η οποία έφτασε από την Κύπρο και σαρώνει τη χώρα με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η Ισραηλινή Αρχή Ναυσιπλοΐας διερευνά «γιατί επιτράπηκε στο σκάφος να αποπλεύσει παρά την επερχόμενη καταιγίδα».

Η κακοκαιρία «Byron» αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Τετάρτης βράδυ και Πέμπτης πρωί στο Ισραήλ, με 100-150 χιλιοστά βροχής να προβλέπεται να πέσουν, σύμφωνα με την Ισραηλινή Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 80 χλμ/ώρα.