Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Greek Freak

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες λόγω θλάσης στη δεξιά γάμπα, σύμφωνα με το ESPN.

Ο Giannis υπέστη τον τραυματισμό χωρίς επαφή τρία λεπτά μετά την έναρξη της πρώτης περιόδου στη νίκη επί των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο Greek Freak έπεσε στο παρκέ προσπαθώντας να επιστρέψει στην άμυνα και παρέμεινε στο έδαφος, ελέγχοντας το κάτω μέρος του δεξιού του ποδιού. Οι συμπαίκτες του τον βοήθησαν να σηκωθεί και περπάτησε με δυσκολία προς τον πάγκο πριν κατευθυνθεί στα αποδυτήρια.

Οι φόβοι για τραυματισμό στον Αχίλλειο τένοντα διαλύθηκαν αμέσως από τον προπονητή Ντοκ Ρίβερς μετά τον αγώνα, αφού πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική μαγνητική τομογραφία.

Ο Αντετοκούνμπο είχε χάσει τέσσερα παιχνίδια τον προηγούμενο μήνα λόγω θλάσης στον αριστερό προσαγωγό, αλλά είχε αγωνιστεί στα τρία τελευταία παιχνίδια των Μπακς πριν από την Τετάρτη.

Ο τραυματισμός συνέβη λίγο μετά τη δημοσιοποίηση από το ESPN ότι ο Αντετοκούνμπο εξετάζει το μέλλον του στους Μπακς, με πηγές να αναφέρουν ότι ο Ελληνας διεθνής και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, βρίσκονται σε συζητήσεις με την ομάδα για το αν το καλύτερο για αυτόν είναι να μείνει στο Μιλγουόκι ή να συνεχίσει αλλού.

Ο Ρίβερς δήλωσε πριν από το παιχνίδι της Τετάρτης ότι «δεν έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις» και ότι ο Αντετοκούνμπο «αγαπά το Μιλγουόκι και αγαπά τους Μπακς».