Κακοκαιρία Byron-Αττική: Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Στα 45 χιλιοστά έφτασε στο Γκάζι – ΧΑΡΤΗΣ

  • Ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην Αττική και την πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης, με συνέχιση κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.
  • Στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Αττική με 97 mm, ενώ στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.
  • Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 16:00 σημειώθηκαν στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm και στο Δίον Πιερίας με 101.2 mm.
Ισχυρές είναι οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται στην Αττική, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης. Μάλιστα, θα συνεχιστούν, κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Κακοκαιρία «Byron»: Έντονα φαινόμενα στην Αττική, προβλήματα σε δρόμους – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, μήνυμα από το 112 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στον χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

METEO

Στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι (στις 16.00), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό χάρτη το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

METEO

20:42 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός χτυπά την πίστα του διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλ...
20:29 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας 

Ενίσχυση του μπλόκου των αγροτών που έχει στηθεί στην παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου και συγκεκρ...
20:22 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: «Ποτάμι» κεντρικός δρόμος στην Ηλιούπολη – Με δυσκολία οι μετακινήσεις – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

«Βροχή» τα προβλήματα στην Αττική, που πλήττεται τις τελευταίες ώρες από την κακοκαιρία «Byron...
19:52 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανοιγοκλείνουν τα τελωνεία και εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους – Στήνουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό στη Μαγνησία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, με μπλόκα σε κεντρικ...
