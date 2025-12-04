Κακοκαιρία Byron-Αττική: Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Στα 45 χιλιοστά έφτασε στο Γκάζι – ΧΑΡΤΗΣ

Ισχυρές είναι οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται στην Αττική, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης. Μάλιστα, θα συνεχιστούν, κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στον χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

Στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι (στις 16.00), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό χάρτη το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.