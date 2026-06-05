Viral ατμοσφαιρικό φαινόμενο πάνω από το Θιβέτ – ΒΙΝΤΕΟ

Κόκκινες αστραπές, σε σχήμα μέδουσας, εμφανίστηκαν ξαφνικά στην ανώτερη ατμόσφαιρα πάνω από την περιοχή Σανάν στο Θιβέτ, κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Το σπάνιο αυτό ατμοσφαιρικό φαινόμενο, που προκαλείται από υψηλά επίπεδα ηλεκτρικής δραστηριότητας, καταγράφηκε από κυνηγό καταιγίδων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Viral κόκκινες αστραπές εμφανίστηκαν ξαφνικά στον ουρανό πάνω από το Θιβέτ, με τις απόκοσμες εικόνες να μην είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά καταγράφηκαν από κυνηγό καταιγίδων.
  • Οι γιγάντιες κόκκινες στήλες σε σχήμα μέδουσας σχηματίζονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Προκαλούνται από υψηλά επίπεδα ηλεκτρικής δραστηριότητας.
  • Οι πολλαπλές λάμψεις εμφανίζονται σε υψόμετρο 50 – 90 χιλιομέτρων από τη γη και διαρκούν μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Χρήστες των social media σχολιάζουν πως θυμίζουν τη σειρά “Stranger Things”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Κόκκινες αστραπές εμφανίζονται ξαφνικά στον ουρανό στην περιοχή Σανάν στο Θιβέτ. Οι απόκοσμες εικόνες δεν είναι κάποιο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης ή μοντάζ με ειδικά εφέ.

Καταγράφηκαν από κυνηγό καταιγίδων.

Οι γιγάντιες κόκκινες στήλες σε σχήμα μάλιστα μέδουσας σχηματίζονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων και προκαλούνται από υψηλά επίπεδα ηλεκτρικής δραστηριότητας. Οι πολλαπλές λάμψεις εμφανίζονται πάνω από τις κορυφές των νεφών σε υψόμετρο 50 – 90 χιλιομέτρων από τη γη.

Διαρκούν μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου με χρήστες των social media να σχολιάζουν πως θυμίζουν τη σειρά Stranger Things.

Το βίντεο παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

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