Viral ατμοσφαιρικό φαινόμενο πάνω από το Θιβέτ – ΒΙΝΤΕΟ

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Κόκκινες αστραπές εμφανίζονται ξαφνικά στον ουρανό στην περιοχή Σανάν στο Θιβέτ. Οι απόκοσμες εικόνες δεν είναι κάποιο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης ή μοντάζ με ειδικά εφέ.

Καταγράφηκαν από κυνηγό καταιγίδων.

Οι γιγάντιες κόκκινες στήλες σε σχήμα μάλιστα μέδουσας σχηματίζονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων και προκαλούνται από υψηλά επίπεδα ηλεκτρικής δραστηριότητας. Οι πολλαπλές λάμψεις εμφανίζονται πάνω από τις κορυφές των νεφών σε υψόμετρο 50 – 90 χιλιομέτρων από τη γη.

Διαρκούν μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου με χρήστες των social media να σχολιάζουν πως θυμίζουν τη σειρά Stranger Things.

Το βίντεο παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.