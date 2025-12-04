Πορτογαλία: Γιγαντιαίο κύμα καταπίνει σέρφερ – Πώς σώθηκε

Την στιγμή που ένα γιγαντιαίο κύμα, «καταπίνει» έναν βετεράνο σέρφερ κατέγραψαν οι κάμερες, αλλά ο ίδιος διασώθηκε από συναδέλφους του, που ήταν στην θάλασσα, τον εντόπισαν και τον μετέφεραν στην ακτή.

Ο Βραζιλιάνος Carlos Burle, 58 ετών, έκανε σέρφινγκ σε ένα τεράστιο κύμα, στην παραλία της πόλης Nazare, στην περιοχή Leiria, στην Πορτογαλία, την Τετάρτη, όταν χτυπήθηκε από το ισχυρό κύμα.

Ο Carlos μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου τον ξάπλωσαν στην άμμο και τον περιποιήθηκαν οι διασώστες και στην συνέχεια οι πυροσβέστες, οι οποίοι του έδωσαν οξυγόνο για να τον βοηθήσουν. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σέρφερ ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι ήταν «ασφαλής και σε σταθερή κατάσταση», μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.