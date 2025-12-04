Αγρότες: Ανοιγοκλείνουν τα τελωνεία και εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους – Στήνουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό στη Μαγνησία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, με μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν.

Μάλιστα, νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος Μικροθηβών. Στη θέση «Πλατάνια» έχουν ήδη παραταχθεί περισσότερα από 100 τρακτέρ από Αλμυρό, Αερινό, Αγχίαλο, Βελεστίνο και Ριζόμυλο, προμηνύοντας τη μαζική κινητοποίηση που θα κορυφωθεί το Σάββατο στις 10 το πρωί στις Μικροθήβες.

Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση που ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο την ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ, με τα μέχρι στιγμής μηνύματα να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Το νέο μπλόκο των Μικροθηβών αναμένεται να ενισχυθεί από καταστήματα εστίασης και μαζικούς φορείς της Μαγνησίας, καθώς η πρόσβαση είναι ευκολότερη για τους κατοίκους του νομού σε σχέση με το μπλόκο της Νίκαιας.

Η κινητοποίηση που στήνεται στις Μικροθήβες είναι απολύτως συντεταγμένη και εναρμονισμένη με τα υπόλοιπα αγροτικά μπλόκα σε Θεσσαλία και υπόλοιπη χώρα, εντάσσοντας τη Μαγνησία δυναμικά στον νέο κύκλο πανελλαδικών αγροτικών αντιδράσεων.

Δείτε φωτογραφίες:

Περίπου 300 τρακτέρ στα Μάλγαρα

Οι αγρότες όπως επισημαίνουν, δεν κάνουν πίσω και τα μπλόκα μεγαλώνουν και πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Στα Μάλγαρα, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά.

Μάλιστα στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, βρίσκονται και άλλοι κλάδοι, οδηγοί ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ σήμερα ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών. Λίγο μετά τις 11 το πρωί περίπου 20 νεκροφόρες έφτασαν στα Μάλγαρα στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης. Το μπλόκο εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού της χώρας.

Οι αγρότες τονίζουν ότι έχουν καταρρεύσει οι τιμές πώλησης.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξετάζουν για αύριο Παρασκευή το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της πόλης και, συγκεκριμένα, στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Έκλεισε ξανά το τελωνείο των Ευζώνων

Οι Σερραίοι αγρότες που βρίσκονται από χθες στον Προμαχώνα άνοιξαν, στις 16:00, το μπλόκο που είχαν στήσει τρεις ώρες νωρίτερα για τα φορτηγά κι έτσι ξεκίνησε η διέλευση τους και από τα δύο ρεύματα είσοδου και εξόδου στη χώρα.

Τις τρεις ώρες που ήταν κλειστός ο μεθοριακός σταθμός σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες οι οποίες μετά τις 16:00 και με τη συνδρομή της τροχαίας περνούσαν στην απέναντι πλευρά.

Αύριο οι αγρότες θα αποφασίσουν τι ώρα και πόσο διάστημα θα κλείσουν τον μεθοριακό σταθμό.

Ο Γιάννης Τουρτούρας μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών τόνισε ότι μέρα με τη μέρα το μπλόκο των Σερρών στον Προμαχώνα δυναμώνει αφού αγρότες με τα τρακτέρ τους έρχονται να ενισχύσουν τον αγώνα των συναδέλφων τους. Ο έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι πρωτόγνωρη η συμμετοχή των αγροτών σε αυτό το μπλόκο που είναι πολύ πιο μεγάλη από τα μπλόκα στον Προμαχώνα τα προηγούμενα χρόνια.

Το προεδρείο του Εμπορικού συλλόγου Σερρών επισκέφθηκε σήμερα το μπλόκο στον Προμαχώνα προσφέροντας στους αγρότες νερά και αναψυκτικά και θέλοντας έτσι να εκφράσουν τη στήριξη τους στον αγώνα τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το thestival, στο τελωνείο των Ευζώνων, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Αλεξανδρούπολη: Από το τελωνείο των Κήπων έως τον κόμβο Αρδανίου τα σταθμευμένα φορτηγά

Με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών να συνεχίζεται στο τελωνείο των Κήπων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τα σταθμευμένα πριν από το τελωνείο οχήματα έχουν σχηματίσει ουρά χιλιομέτρων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Φερών μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου.

«Ο αριθμός των φορτηγών είναι πολύ μεγάλος και η ουρά φτάνει από το Τελωνείο μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας. Για να αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση, χθες το βράδυ πέρασαν 50 οχήματα στην Τουρκία και το ίδιο θα γίνει απόψε και τις επόμενες ημέρες. Από τα φορτηγά που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας, σε συνεργασία των τελωνειακών Αρχών Ελλάδας-Τουρκίας έρχονται μόνον αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως θαλασσινά», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής.

Μπλόκο στα 500 μέτρα από το τελωνείο Εξοχής έστησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι

Στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το ομώνυμο τελωνείο στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, έφτασαν λίγο πριν από τις 15:30 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου, με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, για σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη αποκλεισμού στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο μεταξύ, στη Δράμα, παραμένουν ενεργά τα αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Φλώρινα: Αγρότες έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.