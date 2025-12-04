Κακοκαιρία Byron: Στον αέρα το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε – Μεγάλος όγκος νερού στους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ

Η κακοκαιρία που έχει πλήξει την Αττική, ενδέχεται να εμποδίσει την διεξαγωγή του αποψινού παιχνιδιού των Πειραιωτών ενάντια στην πρωταθλήτρια Ευρώπης (04/12, 21:15).

Ο ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την χώρα μας από τις απογευματινές ώρες, έχουν ήδη προκαλέσει πολλά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας και στους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, αφού υπάρχει κίνδυνος αναβολής του παιχνιδιού με την Φενέρμπαχτσε για την 14η στροφή της Euroleague, με τον όγκο νερού να είναι μεγάλος και να υπάρχει θέμα ασφαλείας για τη μετακίνηση των φιλάθλων τόσο πριν, όσο και μετά το φινάλε του αγώνα.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν έχει προβλήματα στο εσωτερικό του, όμως η τελική απόφαση θα παρθεί από την Πολιτική Προστασία.