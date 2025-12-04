Κακοκαιρία «Byron»: Μήνυμα από το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Ήχησε το 112 στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας «Byron», που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο.

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», προστίθεται στο ίδιο μήνυμα προς τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

Σημειώνεται ότι ισχυρέ βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν και το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) στην Αττική, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να προκληθούν προβλήματα, κυρίως, στις μετακινήσεις.

