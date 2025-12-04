Κακοκαιρία «Byron»: Μήνυμα από το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία «Byron»: Μήνυμα από το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Ήχησε το 112 στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας «Byron», που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο.

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», προστίθεται στο ίδιο μήνυμα προς τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

Σημειώνεται ότι ισχυρέ βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν και το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) στην Αττική, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να προκληθούν προβλήματα, κυρίως, στις μετακινήσεις.

π 112, Αττική, κακοκαιρία byron

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα

Κομισιόν: Έρχεται η Ενιαία Χρηματοπιστωτική Αγορά

Νέα έρευνα για το σουβλάκι: Δείτε σε ποιες περιοχές ξεπερνάει τα 6 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:53 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά τα ταξί την Παρασκευή στην Αττική – Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας

Αν και το συνδικάτο των αυτοκινητιστών ταξί της Αθήνας είχε αποφασίσει παράταση της απεργίας τ...
18:52 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά

Άνοιξαν οι Σερραίοι αγρότες το μπλόκο που είχαν στήσει νωρίτερα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα,...
18:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία-Γλυφάδα: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα

Η κακοκαιρία «Byron» πλήττει την Αττική την τελευταία ώρα, προκαλώντας κυρίως προβλήματα στις ...
18:15 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Στο εδώλιο 6 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης 

Έξι άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πολυγύρου, κατηγορούμενα για ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»